Le jeu de simulation de vie gothique Moonlight Peaks, développé par Little Chicken Game Company et édité par XSEED Games et Marvelous Europe, a atteint un cap significatif avec plus de 200 000 unités écoulées à l’international depuis son lancement le 7 juillet 2026. Disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (disponible en version physique ici), PC via Steam et Google Play Games, cette production cozy gothique a rapidement su séduire à la fois la critique et le public, confirmant son statut de titre prometteur dans le genre des simulations de vie surnaturelles.

Moonlight Peaks plonge les joueurs dans la peau d’un vampire évoluant dans un village magique peuplé de loups-garous, de sorcières, de sirènes et d’autres créatures nocturnes. Le titre se présente comme une simulation de vie (un-)life sim où l’objectif principal consiste à prouver à un père sceptique qu’une existence empreinte de compassion est possible, y compris pour un mort-vivant. Le jeu met l’accent sur les interactions sociales, la romance, la personnalisation et la découverte d’un univers gothique riche en mystères. Les joueurs s’installent dans une maison hantée familiale, qu’ils peuvent aménager selon leur style gothique, tout en explorant les capacités uniques liées à l’immortalité, comme le brassage de potions, l’apprentissage de sorts et l’expansion d’un grimoire magique. L’une des quêtes centrales consiste à percer les secrets des sept familles qui habitent Moonlight Peaks, tout en ramenant un peu de lumière dans ce village autrement bien sombre. Une contrainte permanente rappelle aux joueurs l’importance de regagner leur cercueil avant le lever du soleil.

Moonlight Peaks est sorti le 7 juillet 2026 sur quatre plateformes : Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC via Steam et Google Play Games. Le prix de lancement s’élève à 39,99 $ pour l’édition Nintendo Switch 2, tandis que les autres versions sont proposées à 34,99 $. Une édition Deluxe numérique, incluant le jeu, un livre d’art numérique et la bande-son, est également disponible sur Steam au tarif de 44,97 $. Cette diversité tarifaire et éditoriale permet aux joueurs de choisir l’option la plus adaptée à leurs préférences, que ce soit en termes de plateforme ou de contenu supplémentaire.