Curve Games et RubberBandGames ont officiellement annoncé l’arrivée de Wobbly Life sur Nintendo Switch 2 pour le 20 août 2026, marquant une nouvelle étape pour ce bac à sable physique mondialement reconnu. Avec près de trois millions d’exemplaires vendus à l’international et plus de deux milliards de vues cumulées sur YouTube, cette édition Switch 2 bénéficie d’optimisations exclusives, d’un multijoueur repensé et de l’intégralité du Space Update, déjà salué sur les autres plateformes.

Le concept du jeu repose sur une prémisse humoristique et accessible : votre grand-mère, excédée par votre oisiveté, vous met à la porte avec une seule instruction, aussi simple que catégorique : « TROUVE UN JOB ! ». Pour gagner son approbation, vous devrez enchaîner les emplois, accumuler des revenus et, à terme, vous offrir une maison sur Wobbly Island, un univers où la physique débridée et l’interactivité totale définissent chaque interaction.

L’édition Nintendo Switch 2 introduit des fonctionnalités exclusives conçues pour exploiter pleinement les capacités de la console. Le jeu permet désormais de jouer jusqu’à quatre joueurs en coopération, que ce soit en écran partagé local ou en ligne, transformant chaque mission, chaque job et chaque exploration en une expérience collective plus immersive. Le système GameShare offre une solution pratique pour ceux qui ne possèdent qu’une seule copie du jeu : il est possible d’inviter jusqu’à trois amis à rejoindre l’aventure sur leurs propres consoles Nintendo Switch, qu’ils soient en local ou en ligne, sans nécessiter d’achat supplémentaire.

La communication entre joueurs est simplifiée grâce à GameChat, intégré directement à la console, permettant des échanges en temps réel par audio et vidéo sans quitter le jeu. Pour les joueurs déjà engagés dans l’aventure sur Nintendo Switch, la migration de sauvegarde se fait de manière transparente, garantissant la préservation de toutes les constructions, véhicules et tenues stylisées lors du passage à la Switch 2.

Un élément central de cette édition réside dans l’inclusion du Space Update, disponible sans supplément. Les joueurs peuvent obtenir leur licence spatiale, construire des fusées et explorer Space World, un environnement en apesanteur deux fois plus vaste que Wobbly Island. Ce nouvel espace propose des activités variées telles que l’exploitation minière d’astéroïdes, le jardinage cosmique, de nouvelles missions et la possibilité de faire des découvertes extraterrestres.

Le jeu propose une variété de contenu sans équivalent dans le genre du bac à sable physique. Plus de cent missions et jobs uniques attendent d’être débloqués, allant des classiques comme pompier ou livreur de pizzas jusqu’à l’exploration spatiale. Les joueurs disposent également de plus de quatre-vingt-dix véhicules, tous conçus pour être conduits et, inévitablement, accidentés. La personnalisation vestimentaire atteint plus de cinq cents pièces d’équipement, permettant d’afficher un style signature, caractérisé par des membres élastiques et une esthétique décalée.

L’univers de Wobbly Life se distingue par son interactivité totale : presque tous les éléments du décor peuvent être attrapés, lancés ou manipulés, offrant une liberté créative et un potentiel comique quasi illimité. En complément du mode principal, le mode Arcade propose quatre nouvelles expériences modulables : Déluge de détritus, Cache-cache, Parcours Wobbly et Bac à sable, chacune incluant des paramètres ajustables, des mini-jeux dédiés et de nouvelles zones à explorer en compagnie d’amis.

L’histoire de Wobbly Life s’articule autour de quêtes individuelles et d’aventures partagées, avec des énigmes à résoudre et des mystères à élucider, comme la récupération des artefacts disparus du musée Wobbly à travers des cartes au trésor et des indices disséminés sur l’île. Une fois les revenus accumulés, les joueurs peuvent se rendre à l’animalerie pour adopter un compagnon, acquérir des vêtements parmi plus de deux cent cinquante options et choisir parmi quatre-vingt-dix véhicules différents. L’achat d’une maison, allant de la modeste cabane au manoir luxueux, représente l’aboutissement logique de cette progression.

L’édition Nintendo Switch 2 s’inscrit dans la continuité d’un titre initialement lancé en Early Access sur PC via Steam le 8 juillet 2020, avant d’être porté sur Xbox One le 15 juillet 2021, PlayStation 4 le 22 mars 2023 et Nintendo Switch le 29 mai 2025. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series ont suivi lors de la sortie complète du jeu le 18 septembre 2025, consolidant la présence de Wobbly Life sur l’ensemble des plateformes majeures.