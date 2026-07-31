Strictly Limited annonce la sortie physique de Bread & Fred, le jeu de plateforme coopératif développé par Sand Castles Studio, en partenariat avec Atari. Cette édition limitée, disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, s’adresse aux collectionneurs et aux amateurs de jeux de plateforme exigeants.

Dans Bread & Fred, deux joueurs incarnent des pingouins attachés par une corde et tentent d’escalader une montagne enneigée. Derrière son apparence mignonne se cache un défi de plateforme exigeant où chaque saut et chaque mouvement compte. Le jeu propose un mode coopératif local et en ligne, ainsi qu’un mode solo incluant Jeff the Rock, un compagnon de pierre. Le mode Speedrun est également disponible pour les joueurs recherchant un défi supplémentaire, tandis que le Laboratory Update ajoute de nouveaux mécanismes, des défis inédits et des secrets à découvrir.

L’édition limitée, publiée par les spécialistes du format physique Strictly Limited, sera distribuée via le Strictly Limited Store, l’Atari Store, ainsi que des revendeurs partenaires et des marketplaces en ligne à travers le monde. Le prix de lancement est fixé à 29,99 € ou 34,99 $, selon les régions. Cette sortie physique offre ainsi l’opportunité d’ajouter une expérience de plateforme coopérative et exigeante à sa collection.