Une nouvelle mise à jour pour DELTARUNE a été officiellement annoncée par Toby Fox, portant le jeu à la version 0.0.0.253. Cette mise à jour, disponible sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, est présentée comme la dernière prévue pour l’instant, bien que le développeur précise qu’elle pourrait être suivie d’autres correctifs si des problèmes imprévus surviennent. La publication est prévue « dans les jours ou semaines à venir » après avoir passé avec succès le processus de certification. L’élément central de cette version réside dans l’ajout d’un nouveau paramètre de difficulté accessible après une défaite contre le boss Shadow Crystal, permettant aux joueurs de moduler l’expérience de jeu selon leurs préférences.

Parmi les nouveautés introduites, une Bombe Rose apparaît désormais en dehors de l’arène après une défaite contre le boss Shadow Crystal. En interagissant avec cette bombe, le joueur se voit proposer deux options : « Nicer » ou « Meaner ». L’option « Nicer » modifie le comportement des petites bombes du boss en ajoutant une indication visuelle sur la zone d’impact de leurs explosions, tout en retardant leur déclenchement de 1/6e de seconde. À l’inverse, l’option « Meaner » augmente les dégâts infligés par toutes les attaques du boss de 25 % et accélère légèrement certaines d’entre elles, tout en retardant l’activation de la hitbox d’explosion d’une frame, indépendamment du niveau de difficulté choisi. Par ailleurs, Malius bénéficie désormais d’une animation lors de la fusion d’objets, améliorant la fluidité visuelle de certaines interactions.

Côté corrections, la version 0.0.0.253 apporte un ensemble de modifications destinées à résoudre divers bugs signalés par la communauté. Dans le chapitre 2, un softlock provoqué par la déconnexion d’un périphérique audio pendant les séquences synchronisées avec la musique a été supprimé. De plus, une erreur empêchant le ravitaillement des objets utilisés après une défaite contre Queen a été corrigée, tout comme un bug permettant à un personnage mis à terre de rester dans cet état après avoir vaincu le boss. Le chapitre 3 voit la résolution de deux softlocks liés à la transformation d’ennemis en objets poussables et une tentative de correction d’un plantage survenant lorsque Kris est mis à terre lors de l’attaque finale de Tenna.

Dans le chapitre 4, plusieurs anomalies ont été adressées, dont une où la magie de Susie était incorrectement améliorée en BetterHeal après le combat contre le boss du Deuxième Sanctuaire, une modification également répercutée dans le chapitre 5. Désormais, les améliorations de sorts ne s’appliquent plus si le joueur n’a pas vaincu le boss Shadow Crystal, bien que le nom du sort reste identique. Un bug empêchant l’obtention du BlackShard depuis la falaise lorsque le joueur possède le BlueRibbon a été corrigé, tout comme l’apparition intempestive de la boîte de Spamton au même endroit. Le jeu empêche désormais d’éviter la poursuite avant la première rencontre avec le Vieux Homme, et les prompts de boutons lors du combat contre le boss Shadow Crystal ont été ajustés pour refléter correctement les commandes à utiliser. Enfin, une erreur faisant perdre des points de TP en quittant le menu de sélection de Susie pendant le combat contre le boss du Deuxième Sanctuaire a été résolue, de même qu’un softlock survenant lors de la déconnexion d’un périphérique audio pendant le générique de fin.

Le chapitre 5 bénéficie également de corrections significatives, notamment la suppression d’un softlock introduit par un correctif précédent dans la salle du Jardin avec le pilier de lumière, ainsi que la résolution d’un plantage permettant de vaincre Yellow par la violence avec une configuration précise. Un bug permettant de se déplacer avec la boîte de dialogue ouverte dans la salle du combat contre Sheary a été corrigé, tout comme la suppression du Honey Toast de l’inventaire lors du sommeil au début du chapitre. Des dizaines de bugs mineurs et d’erreurs visuelles ont également été traités dans cette version.

Toby Fox a confirmé que cette mise à jour marque la fin des développements actifs pour DELTARUNE dans sa forme actuelle, l’équipe se concentrant désormais exclusivement sur le développement du chapitre 6, sans prévision de retour sur les versions précédentes à court terme.