Nintendo a annoncé l’ajout de trois nouveaux titres à ses applications Nintendo Classics, disponibles pour les abonnés Nintendo Switch Online. Super Mario Sunshine fera son entrée dans le catalogue Nintendo GameCube – Nintendo Classics le 13 août, tandis que D-HOPPER et ZERO RACERS seront intégrés à l’application Virtual Boy – Nintendo Classics dès le 4 août.

Super Mario Sunshine propose une aventure estivale où Mario explore des environnements ensoleillés, entre plages et cascades, tout en affrontant des ennemis et en utilisant le célèbre JET pour nettoyer les lieux et résoudre des énigmes. Ce titre, initialement sorti sur GameCube en 2002, rejoint ainsi le service de rétrocompatibilité numérique de Nintendo Switch 2.

Nintendo a révélé l’intégration de deux jeux Virtual Boy jusqu’alors inédits dans sa bibliothèque Nintendo Classics. D-HOPPER, connu à l’origine sous le nom de Dragon Hopper, développé par Intelligent Systems mais jamais commercialisé en raison des ventes insuffisantes de la console, et ZERO RACERS, un spin-off annulé de la série F-Zero conçu par Nintendo, seront disponibles pour la première fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 4 août 2026. Ces titres rejoindront exclusivement l’application Virtual Boy – Nintendo Classics et seront réservés aux abonnés Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Pour profiter de ces jeux, ainsi que des autres titres de l’application Virtual Boy – Nintendo Classics, il est nécessaire de se procurer le casque réplique compatible avec le mode portable de la Nintendo Switch ou de la Switch 2, ou son alternative en carton moins onéreuse. Les deux options sont commercialisées sur le site officiel de Nintendo.

Par ailleurs, cinq bandes originales de jeux Virtual Boy ont été ajoutées au service Nintendo Music : Wario Land, Mario’s Tennis, Mario Clash, Galactic Pinball et Teleroboxer. Le service Nintendo Music, téléchargeable gratuitement sur iOS et Android, est également accessible via navigateur web pour les détenteurs d’un abonnement actif à Nintendo Switch Online.