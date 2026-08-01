Publisher Gravity Game Arise et developer FromDawn ont officiellement annoncé le titre Aeruta sur Nintendo Switch, bien qu’aucune date de sortie n’ait été communiquée à ce jour. Le jeu, qui avait précédemment lancé une phase d’accès anticipé sur PC via Steam le 15 mai 2024 avant d’être publié dans sa version complète le 5 novembre 2025, se présente comme un titre d’action en side-scrolling intégrant des mécaniques de gestion de boutique. En parallèle de cette annonce, il a été précisé qu’une version physique du jeu serait disponible au Japon pour la Nintendo Switch, proposée sous deux formats : une édition standard ainsi qu’une édition « Collector’s Box ».

Aeruta plonge le joueur dans un univers où le pain, autrefois omniprésent, est progressivement oublié par la population. L’histoire suit Chaia, un personnage principal forcé de s’installer dans une ville en ruines où elle rencontre Effie, la gérante d’une petite boutique. Une explosion accidentelle déclenche le début de l’aventure, incitant Chaia à reconstruire une boulangerie et à redonner vie à cette localité abandonnée. Le gameplay repose sur la collecte de matériaux obtenus en combattant des monstres à l’aide d’armes variées, chacune dotée d’un arbre de compétences permettant de personnaliser son style de jeu. Plusieurs zones thématiques, chacune présentant ses propres défis, parsèment l’aventure, où les habitants, bien que mignons, peuvent également se révéler dangereux.

La dimension gestion de la boulangerie occupe une place centrale dans Aeruta. Le joueur doit vendre du pain dans son propre commerce, optimiser l’agencement des étagères pour maximiser les ventes, répondre aux demandes des clients sous peine de perdre des opportunités, s’assurer d’un stock suffisant et maintenir la propreté des lieux pour éviter des pertes financières. Au fil de la progression, la ville se développe grâce à la popularité grandissante de la boulangerie, attirant de nouveaux habitants et permettant l’ajout de nouveaux bâtiments. La recherche et l’amélioration des recettes jouent également un rôle clé pour atteindre le statut de boutique la mieux notée.

Côté technique, Aeruta sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch, sans qu’une date de sortie n’ait été dévoilée pour ces versions. Au Japon, la version PlayStation 5 et la version Switch bénéficieront d’une sortie à la fois physique et digitale, tandis que la version PlayStation 4 sera proposée uniquement en format digital. En complément, Gravity Game Arise organise un concours d’illustrations en l’honneur du lancement sur console. Le design gagnant, choisi par vote des fans, sera intégré à l’édition Collector’s Box sous forme d’illustration officielle dans le livret artistique.