Bandai Namco lance une nouvelle promotion sur le Nintendo eShop en août 2026, proposant des réductions significatives sur plusieurs de ses titres disponibles à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Grâce à la rétrocompatibilité de la Switch 2, les joueurs peuvent accéder à l’ensemble de ces offres sur les deux consoles. Cette vente, qui s’étend jusqu’au 10 août 2026, inclut des réductions allant jusqu’à 80% sur des jeux emblématiques de l’éditeur, parmi lesquels Tales of Graces f Remastered et Little Nightmares 3 figurent en bonne place.

Pour la Nintendo Switch 2, plusieurs titres voient leurs prix réduits de manière notable. Little Nightmares 3 passe de 39,99 euros à 24,16 euros, tandis que la Little Nightmares Complete Edition est disponible à 7,49 euros au lieu de 29,99 euros. Shadow Labyrinth, un autre titre de l’édition complète, est proposé à 14,99 euros contre 29,99 euros. Tales of ARISE – Beyond the Dawn Premium Edition bénéficie également d’une réduction, affichant un prix de 48,99 euros au lieu de 69,99 euros, soit le même tarif que la version de base du jeu.

Côté Nintendo Switch, les promotions sont tout aussi attractives. Freedom Wars Remastered voit son prix chuter de 39,99 euros à 11,99 euros. Le Little Nightmares 1 & 2 Bundle est disponible à 14,99 euros au lieu de 49,99 euros, et Little Nightmares 3 est proposé à 19,99 euros contre 39,99 euros. Mr. Driller DrillLand passe de 29,99 euros à 4,79 euros, tandis que My Hero One’s Justice est réduit à 4,99 euros contre 19,99 euros. Sword Art Online: Fractured Daydream voit son prix baisser de 59,99 euros à 19,79 euros. Les deux jeux Taiko no Tatsujin, Rhythm Festival et Rhythmic Adventure 1, sont respectivement disponibles à 19,99 euros au lieu de 49,99 euros et 29,99 euros. Tales of Berseria Remastered est proposé à 29,99 euros contre 39,99 euros, Tales of Graces f Remastered à 15,99 euros contre 39,99 euros, et Tales of Xillia Remastered à 23,99 euros contre 39,99 euros. Enfin, That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles est disponible à 9,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Jeu Prix promotionnel Prix d’origine Console Little Nightmares 3 24,16 € $39.99 Switch 2 Little Nightmares Complete Edition 7,49 € 29,99 € Switch 2 Shadow Labyrinth 14,99 € 29,99 € Switch 2 Tales of ARISE – Beyond the Dawn Premium Edition 48,99 € 69,99 € Switch 2