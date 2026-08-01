Zenonia, le RPG initialement lancé sur mobile et DSiWare, fait son retour sur Nintendo Switch sous la forme d’un remaster développé par Com2us. Bien que les détails précis des améliorations apportées restent à préciser, la version proposée se distingue principalement par une refonte visuelle destinée aux plateformes modernes. Le titre, qui avait posé les bases des RPG mobiles à une époque antérieure aux smartphones et aux stores d’applications, est présenté comme un retour à sa forme originale, tout en étant adapté aux standards actuels.

Le jeu propose une narration centrée sur les choix du joueur, dans un univers où les forces de la lumière et des ténèbres s’affrontent. L’histoire s’articule autour d’une intrigue riche en événements imprévus, permettant au joueur de façonner son parcours entre le bien et le mal. Cette dimension narrative s’accompagne d’un système de classes distinctes, offrant trois options principales pour personnaliser son expérience : le Guerrier, équilibré et résistant, le Paladin, axé sur la défense et la fiabilité, ou l’Assassin, rapide et mortel. Chaque classe permet de développer des statistiques et un équipement spécifiques, permettant ainsi de créer un style de jeu unique selon les préférences du joueur.

Au-delà des combats, Zenonia intègre des mécaniques de monde réactif qui influencent directement l’expérience de jeu. Le cycle jour et nuit dynamique modifie l’environnement et les interactions possibles, tandis que des systèmes de faim et de poids affectent directement le gameplay. Un système de moralité, déterminé par les choix effectués par le joueur, ajoute une couche supplémentaire de profondeur, chaque action ayant des conséquences tangibles sur l’univers et l’histoire. Ces éléments contribuent à créer un monde qui réagit de manière cohérente aux décisions prises par le joueur.

Le système de progression s’appuie sur une multitude d’objets répartis sur plusieurs niveaux, combinés à des mécaniques avancées intégrant compétences, équipement et croissance du personnage. Cette structure permet une exploration continue et une personnalisation poussée, offrant toujours de nouvelles possibilités à découvrir au fil de l’aventure. Le remaster se présente ainsi comme une réinterprétation d’un classique, conservant l’essence originale du jeu tout en l’adaptant aux attentes des plateformes contemporaines. Que ce soit pour les joueurs en quête de nostalgie ou ceux souhaitant découvrir une nouvelle aventure, Zenonia se positionne comme une proposition adaptée à différents profils.

Com2us a confirmé sur Discord que le développement de la version Nintendo Switch est actuellement en cours en parallèle de la version PC, et que le jeu se trouve déjà en phase de test. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été communiquée, mais l’équipe assure travailler activement pour proposer le titre « dès que possible ».