EA SPORTS™ Madden NFL 27 marque une évolution significative pour la franchise avec l’introduction de la Persona Engine, un système qui attribue à chaque athlète de la NFL une personnalité distincte influençant leurs motivations, leurs exigences et leurs réactions. Ce moteur transforme le mode Franchise en une ligue réactive et en constante évolution, où chaque décision prise par le joueur façonne l’environnement et les dynamiques entre les équipes. Le jeu propose également des améliorations majeures du gameplay, une nouvelle voie de carrière pour les superstars, des personnalisations accrues dans Ultimate Team, ainsi que des innovations visuelles et techniques, notamment des options graphiques dédiées aux possesseurs de PS5 Pro et de Nintendo Switch 2.

La Persona Engine introduit une dimension inédite dans le mode Franchise en attribuant à chaque joueur de la NFL des traits de personnalité uniques qui déterminent leurs comportements, leurs réactions et leurs interactions au sein de l’équipe. Cette technologie permet de créer une ligue dynamique où les décisions du joueur, qu’elles soient tactiques, managériales ou relationnelles, ont un impact réel et immédiat sur l’évolution de la franchise. Les joueurs ne sont plus de simples avatars aux statistiques figées, mais des entités avec des motivations et des personnalités qui influencent leur performance, leur moral et leurs relations avec les autres membres de l’équipe.

Côté gameplay, Madden NFL 27 met l’accent sur une physicalité plus authentique, avec des interactions entre les wide receivers et les defensive backs repensées pour refléter la réalité du football américain. Les duels WR/DB intègrent désormais des mécaniques de contact plus précises, incluant des combats de mains, des poussées et des prises de position réalistes qui influencent directement la séparation des receveurs et la couverture défensive. Les moments de réception serrés à 50-50 sont désormais résolus par un système de timing et d’interactions contestées affinées, offrant plus de réalisme dans les prises décisives. Le jeu introduit également de nouvelles mécaniques pour les situations de courte distance, ainsi qu’un traitement spécifique pour des jeux emblématiques comme le Tush Push, qui deviennent des armes stratégiques lorsque chaque pouce compte.

Les options de gameplan et de personnalisation sont également revues pour donner aux joueurs un contrôle accru avant et après chaque snap. De nouvelles options de configuration pré-jeu permettent de préprogrammer les alignements et les réactions de l’équipe, tandis que des commandes pré-play simplifiées placent toutes les ajustements à portée de main. Le système de logique des receveurs est amélioré pour maintenir des jeux vivants plus longtemps, et les couvertures défensives bénéficient d’une logique avancée ainsi que d’un système de plaster qui permet aux défenses de s’adapter en temps réel. Ces changements offrent aux joueurs un contrôle total pour exécuter leur stratégie à chaque action, tout en maintenant une cohérence avec l’évolution dynamique de la ligue.

Le mode Superstar Career Journey s’enrichit avec une nouvelle voie de progression intitulée G.O.A.T. Career Journey, qui permet aux joueurs de devenir la plus grande légende de la NFL. Ce parcours, désormais plus profond, couvre l’évolution du joueur depuis le lycée jusqu’au Temple de la Renommée, avec des arbres de compétences élargis, de nouvelles positions jouables et des choix de carrière significatifs qui influencent le développement du personnage. Les joueurs peuvent ainsi façonner leur légende de manière plus personnalisée, en prenant des décisions qui auront un impact sur leur héritage dans le football professionnel.

Dans Ultimate Team, le système de mise à niveau est entièrement repensé avec un nouveau système de gains de points de compétence. Les joueurs peuvent obtenir des points en accomplissant des objectifs en jeu pour améliorer leurs athlètes préférés avec de nouveaux Evos, des versions évoluées qui leur confèrent des capacités supplémentaires. Cette refonte du système de progression offre une personnalisation accrue et permet aux joueurs de construire leur équipe idéale selon leurs préférences tactiques et leur style de jeu.

Côté présentation, Madden NFL 27 mise sur l’immersion avec des améliorations visuelles et sonores qui capturent l’essence des matchs du dimanche en NFL. Les traditions des stades sont étendues, et les moments de diffusion sont enrichis pour refléter l’énergie des grandes rencontres. Parmi les ajouts notables, on retrouve des séquences d’introduction emblématiques comme les parachutistes de Denver avant le coup d’envoi, la tyrolienne de Jaxson de Ville à Jacksonville, ainsi que des spectacles de drones et des packages spéciaux pour les matchs des jours fériés. Ces éléments visuels et sonores visent à élever chaque affrontement au niveau d’un grand événement, renforçant l’immersion et l’engagement des joueurs.

Le jeu introduit également un système de météo dynamique qui peut perturber les stratégies des équipes tout au long d’une rencontre. Les conditions météorologiques évoluent en temps réel, passant d’un ensoleillement à Tampa Bay à une averse en troisième quart-temps avant de se dégager à nouveau. La dégradation du terrain affecte également le jeu, rendant la pelouse plus difficile à parcourir au fil des minutes et influençant la mobilité des joueurs, l’endurance, la sécurité du ballon et les choix tactiques. Ces conditions ajoutent une couche supplémentaire de complexité et de réalisme, obligeant les joueurs à adapter leur approche en fonction de l’environnement changeant.

Pour les possesseurs de PS5 Pro et de Nintendo Switch 2, Madden NFL 27 propose de nouvelles options graphiques conçues pour optimiser l’expérience selon les préférences des joueurs. Deux modes distincts sont disponibles : le mode VISUAL PRO, qui garantit la meilleure qualité visuelle possible, et le mode PERFORMANCE PRO, qui assure le framerate le plus élevé. Sur PS5 Pro, le jeu peut atteindre plus de 100 images par seconde en jeu, tandis que sur Nintendo Switch 2, il est possible de jouer à 60 images par seconde. Les joueurs peuvent basculer entre ces modes à tout moment via le menu Pause en sélectionnant l’option Graphics.