Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite par les développeurs ou l’éditeur, des indices suggèrent fortement que Screamer, un jeu de course arcade inspiré de l’anime, pourrait prochainement débarquer sur Nintendo Switch 2. Cette hypothèse s’appuie sur une récente classification du jeu par l’USK, l’organisme allemand de classification des jeux vidéo, qui a attribué un classement au titre pour la plateforme. Bien que cette classification ne constitue pas une annonce officielle, elle représente un signe très fort quant à une possible sortie future sur la console de Nintendo.

Screamer est développé par Milestone, le studio derrière Hot Wheels: Infinite Rush, dont la sortie est prévue pour septembre. Le jeu a initialement été dévoilé plus tôt dans l’année, présentant un univers futuriste et des mécaniques de course inspirées des codes des années 90 du genre anime. L’intrigue du jeu tourne autour d’un tournoi de course extrême appelé le Screamer, où chaque participant a ses propres motivations : la nostalgie, l’ambition ou la vengeance. Personne ne semble prêt à reculer, et les pilotes s’affrontent dans des courses où la vitesse et la stratégie sont essentielles.

Le jeu met en scène cinq équipes distinctes, chacune avec ses propres raisons de participer à ce tournoi impitoyable. Les équipes sont composées de soldats, de scientifiques, de criminels, de superstars et de magnats impitoyables. Toutes ces trajectoires convergent vers un point commun : le tournoi Screamer, dirigé par un maître mystérieux dont les motivations restent inconnues. Chaque pilote dispose d’un véhicule personnalisé, conçu pour refléter son style et ses capacités uniques, offrant ainsi un avantage stratégique dans cette compétition brutale.

L’univers de Screamer plonge les joueurs dans un monde futuriste, baigné de néons et de lumières vives, typique des esthétiques des années 90 inspirées par l’anime. Les courses se déroulent sur des circuits conçus pour maximiser l’adrénaline, avec des défis constants et des environnements où chaque détail compte. Au cœur du gameplay se trouve une technologie mystérieuse appelée l’ECHO, qui transforme radicalement la manière dont les voitures interagissent sur la piste. Grâce à l’ECHO, les véhicules ne se contentent pas de rouler : ils combattent. Les joueurs doivent constamment jongler entre trois actions principales : Boost, Strike et Shield. Le Boost permet d’accélérer de manière spectaculaire, le Strike offre la possibilité de frapper les adversaires pour les déstabiliser, et le Shield protège temporairement des attaques. Lorsque l’Overdrive s’active, la course bascule dans un mode de chaos total, où la vitesse est maximale, les freins n’existent plus et aucune pitié n’est accordée. Maîtriser ces mécaniques est essentiel pour devenir un véritable Screamer.

Le jeu propose plusieurs modes de jeu pour varier l’expérience. Parmi eux, les Team Races où l’objectif n’est pas seulement de franchir la ligne d’arrivée en premier, mais aussi de neutraliser les adversaires. D’autres modes mettent l’accent sur la capacité à maintenir l’Overdrive le plus longtemps possible. Que ce soit en ligne ou en écran partagé, Screamer promet de tester les compétences des joueurs dans des conditions variées, exigeant à la fois vitesse, stratégie et adaptabilité.