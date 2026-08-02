Annapurna Interactive a lancé une nouvelle vente sur le Nintendo eShop, offrant des réductions significatives sur un large éventail de titres disponibles sur Switch 2 et Switch. Cette promotion, qui s’étend jusqu’au 21 août 2026, permet aux joueurs de profiter de prix réduits sur des jeux acclamés par la critique, dont certains atteignent des baisses de prix allant jusqu’à 80 %. Parmi les titres phares concernés figurent Outer Wilds et LEGO Voyagers, qui bénéficient d’une visibilité accrue grâce à cette opération commerciale.

Côté Switch 2, plusieurs jeux voient leurs tarifs ajustés à la baisse. LEGO Voyagers passe de 24,99€ à 14,99€, tandis que Lorelei and the Laser Eyes voit son prix réduit de moitié, passant de 24,99€ à 12,49€. Mixtape est proposé à 15,99€ contre 19,99€ initialement, et People of Note est disponible à 19,99€ au lieu de 24,99€. Sayonara Wild Hearts bénéficie d’une réduction importante, son prix chutant de 12,99€ à 6,49€, et To a T est vendu 9,99€ au lieu de 19,99€.

Sur la bibliothèque Switch, les réductions s’avèrent tout aussi attractives. A Memoir Blue est disponible à 2,79€ au lieu de 7,99€, Ashen passe de 39,99€ à 7,99€, et Cocoon est proposé à 12,49€ contre 24,99€. Donut County voit son prix réduit à 3,24€ contre 12,99€, tandis que Florence est disponible à 1,99 dollar au lieu de 5,99€. Gone Home bénéficie d’une baisse de prix significative, passant de 14,99€ à 2,99€, et Gorogoa est vendu 3,74€ contre 14,99€. Hindsight est proposé à 4,49€ au lieu de 14,99€, et I Am Dead passe de 19,99€ à 6,99€. If Found est disponible à 4,54€ contre 12,99€, et Kentucky Route Zero est vendu 9,99€ au lieu de 24,99€.

Last Stop voit son prix réduit à 4,99€ contre 24,99€, et Maquette est proposé à 5,99€ au lieu de 19,99€. Mundaun est disponible à 5,99€ contre 19,99€, et Neon White passe de 24,99€ à 9,99€. Open Roads est vendu 9,99€ au lieu de 19,99€, et Outer Wilds bénéficie d’une réduction le portant à 12,49€ contre 24,99€. L’édition Archeologist d’Outer Wilds est proposée à 17,09€ au lieu de 37,99€. Morsels est disponible à 9,74€ contre 14,99€, et Solar Ash passe de 39,99€ à 9,99€. Storyteller est vendu 7,49€ au lieu de 14,99€, et Stray est proposé à 17,99€ au lieu de 29,99€. Telling Lies est disponible à 4,99€ contre 19,99€, et The Artful Escape est vendu 4,99€ au lieu de 19,99€. The Pathless passe de 39,99€ à 9,99€, et Thirsty Suitors est proposé à 14,99€ au lieu de 29,99€. Twelve Minutes est disponible à 7,49€ contre 24,99€, et What Remains of Edith Finch est vendu 4,99€ au lieu de 19,99€. Un bundle combinant Sayonara Wild Hearts et Lorelei and the Laser Eyes est également proposé à 17,09€ au lieu de 34,18€.

Jeu Prix promotionnel Prix d’origine Console LEGO Voyagers 14,99 € 24,99 € Switch 2 Lorelei and the Laser Eyes 12,49 € 24,99 € Switch 2 Mixtape 15,99 € 19,99 € Switch 2 People of Note 19,99 € 24,99 € Switch 2 Sayonara Wild Hearts 6,49 € 12,99 € Switch 2 To a T 9,99 € 19,99 € Switch 2