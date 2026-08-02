Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Jeu Taille Final Fantasy 14 117,2 GB Lies of P: Complete Edition 36,8 GB Obakeidoro 2: Chase & Seek 3,0 GB Big Walk 2,4 GB Parkasaurus: Dinoluxe Edition 2,3 GB Spooky Spirit Shooting Gallery for Nintendo Switch 2 2,0 GB Montabi 1,5 GB