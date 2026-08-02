Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
|Jeu
|Taille
|Final Fantasy 14
|117,2 GB
|Lies of P: Complete Edition
|36,8 GB
|Obakeidoro 2: Chase & Seek
|3,0 GB
|Big Walk
|2,4 GB
|Parkasaurus: Dinoluxe Edition
|2,3 GB
|Spooky Spirit Shooting Gallery for Nintendo Switch 2
|2,0 GB
|Montabi
|1,5 GB
|Jeu
|Taille
|Obakeidoro 2: Chase & Seek
|3,0 GB
|Talespinner
|2,0 GB
|Street Racing Simulator EVO: Car & Moto
|1,4 GB
|Grizzy and the Lemmings: Crazy Party
|1,3 GB
|Jesus Simulator
|1,3 GB
|Prison Escape Simulator 2026
|1,2 GB
|Kynseed
|1,0 GB
|Limbot
|1000 MB
|Reioku: Ghost House
|891 MB
|Montabi
|871 MB
|Blast Off: Summer Showdown
|691 MB
|FixFox
|637 MB
|Hololive Fantasy Battle
|582 MB
|Gods With Guns
|500 MB
|Solitaire World: Anime Waifus
|500 MB
|JALECOlle Famicom Ver. Rod Land
|450 MB
|Max Speed
|400 MB
|Pool Party Girls: Splash Babes
|320 MB
|Pool Party Boys: Splash Guys
|320 MB
|Jelly Math
|116 MB
|Hex Park
|82 MB
|Ink Splash
|80 MB
|John Fox
|76 MB
|Eggconsole Elthlead PC-8801mkIISR
|47 MB
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