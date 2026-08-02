Nitrome a annoncé aujourd’hui l’arrivée de Silly Sausage Buffet sur Nintendo Switch, marquant le prochain titre de la série Nitrome Classics. Bien que la date de sortie n’ait pas encore été communiquée, le jeu s’inscrit comme une nouvelle proposition du développeur, qui promet de raviver des titres appréciés des joueurs en les adaptant pour les consoles modernes.

Silly Sausage Buffet se présente comme un plateformer surréaliste dans lequel le joueur incarne un chien doté d’un corps élastique, permettant de naviguer dans des niveaux en étirant et en tissant sa trajectoire grâce à des commandes spécifiques. Ce concept, initialement introduit sous forme de jeu Flash en 2011, fait son retour avec des mécaniques de gameplay repensées pour une expérience moderne. Le joueur doit ainsi étirer son personnage à travers l’environnement, en modifiant sa direction en plein vol et en s’accrochant à des surfaces pour se rétracter vers un point précis.

Cependant, cette capacité d’étirement illimitée s’accompagne de risques. Le corps exposé du personnage reste vulnérable aux dangers présents dans les niveaux, et une extension excessive peut entraîner une fin prématurée du parcours. Le jeu propose une trilogie de titres distincts à explorer : Silly Sausage: The Original Hotdog, Silly Sausage In Meatland et Silly Sausage Doggy Dessert. Chacun de ces épisodes présente des défis uniques rendus possibles grâce à ce gameplay basé sur l’élasticité, offrant ainsi une expérience complète en trois parties.

Le système de jeu intègre également un mécanisme de redémarrage basé sur un système de risque et de récompense. Les joueurs peuvent collecter des gemmes pour sécuriser des points de redémarrage, ou choisir de les économiser pour d’autres opportunités. L’épisode Doggy Dessert se distingue par des salles de défi particulièrement exigeantes, basées sur le temps et récompensées par des objets de collection sous forme de jouets pour chiens.

Pour les joueurs en quête de défis supplémentaires ou d’expériences alternatives, Silly Sausage Buffet propose un système de codes triche via une cartouche fictive nommée « Game Muscle ». Ces codes permettent de modifier l’environnement, de jouer à l’envers, ou encore de débloquer un mode « caca », parmi d’autres options ludiques disponibles dès le premier jeu de la série. Le titre inclut également un système d’achievements pour les joueurs souhaitant compléter l’intégralité des contenus proposés.