Yasmine devient aujourd’hui la première pratiquante d’arts martiaux philippins à rejoindre le pool de combattants de Street Fighter™ 6 de l’Année 4 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, PC (Steam) et Nintendo Switch™ 2. Elle a appris l’art de l’Eskrima aux côtés de son Kuya (grand frère) sous la houlette de son Lolo (grand-père). Yasmine s’apprête à prendre de vitesse ses adversaires avec sa maitrise du karambit dans les modes Fighting Ground et Battle Hub, tout en continuant la recherche de son frère disparu.

Yasmine est disponible à tous les possesseurs du Year 4 Character Pass ou du Year 4 Ultimate Pass, mais peut être aussi obtenue par un achat individuel avec des Fighter Coins. Le Costume 1 de Yasmine représente son habit de combat d’Eskrima, tandis que son Costume 2 reprend son uniforme scolaire. Le Costume 2 pourra être débloqué en remplissant entièrement sa jauge d’acquisition dans le mode Arcade d’Avatar ou à l’aide de Fighter Coins.

Yasmine privilégie les techniques de combat à grande vitesse qui affaiblissent progressivement ses adversaires sous ses coups précis et répétés. Son style agressif et souvent acrobatique lui offre de nombreuses possibilités pour poursuivre ses adversaires ou enchaîner ses combos. Lorsqu’elle réussit ses attaques, Yasmine entre dans un état survolté appelé « Mode Bayani ».

Yasmine est le premier personnage à faire son apparition parmi la sélection de l’Année 4, aux côtés d’Arjun, de Tifa de la série FINAL FANTASY VII Remake et de Bosch. La sortie de Yasmine coïncide avec des ajustements d’équilibrage pour l’ensemble des personnages de Street Fighter 6. La liste des modifications de combat est consultable ici. Le 7 août débutera l’événement de collaboration « The Way of the Oni × The Way of the Fist » : tous les joueurs qui se connecteront pendant la durée de l’événement recevront des couleurs spéciales, et le Battle Hub fera peau neuve dans un style inspiré d’Onimusha™.

Un « Street Voter » spécial sera organisé pour célébrer cet événement. Il permettra de gagner des autocollants Genma et des cadres photo. Cette fois-ci, le thème est « Votre Genma préféré ».