De nouvelles promotions sont disponibles sur le Nintendo Switch eShop nord-américain. Cette sélection comprend notamment les prix les plus bas jamais proposés pour Chasm ainsi que pour les jeux Monument Valley. Voici l’ensemble des offres recensées.
20XX est proposé à 2,69€ au lieu de 17,99€, tandis que 30XX passe à 8,99€ contre 19,99€. A Memoir Blue est disponible à 2,79€ au lieu de 7,99€. Ace Attorney Investigations Collection est vendu 23,99€ contre 39,99€, Adventures of Samsara 11,99€ contre 19,99€ et Akka Arrh 3,99€ contre 19,99€.
Alex Kidd in Miracle World coûte 1,99 dollar au lieu de 19,99€, Among Us 3€ contre 5€, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy 24,99€ contre 49,99€ et Ark: Survival Evolved 4,99€ contre 19,99€. Ashen est proposé à 7,99€ au lieu de 39,99€, Asteroids: Recharged à 1,99 dollar contre 9,99€, Atari 50: The Anniversary Celebration à 15,99€ contre 39,99€, Atari Flashback Classics à 11,99€ contre 39,99€ et Atari Mania à 4,99€ contre 24,99€.
L’Atelier Arland series Deluxe Pack est affiché à 28,79€ au lieu de 89,99€. Atelier Ayesha DX et Atelier Escha & Logy DX coûtent chacun 15,99€ contre 39,99€. Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack est proposé à 44,99€ au lieu de 89,99€, Atelier Firis DX à 19,99€ contre 39,99€ et Atelier Lulua à 14,99€ contre 59,99€.
Atelier Lydie & Suelle DX est vendu 19,99€ au lieu de 39,99€, Atelier Marie Remake 19,99€ contre 49,99€, Atelier Meruru DX 9,99€ contre 39,99€ et Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack 58,49€ contre 89,99€. Atelier Resleriana coûte 38,99€ au lieu de 59,99€, Atelier Rorona DX 9,99€ contre 39,99€, Atelier Ryza 2 DX 27,99€ contre 39,99€ et Atelier Ryza 3 DX 29,99€ contre 39,99€.
Atelier Ryza DX est proposé à 25,99€ au lieu de 39,99€, tandis que l’Atelier Ryza Trilogy Deluxe Pack coûte 80,99€ contre 89,99€. Atelier Shallie DX est disponible à 15,99€ contre 39,99€, Atelier Sophie 2 à 29,99€ contre 59,99€, Atelier Sophie DX à 19,99€ contre 39,99€, Atelier Totori DX à 9,99€ contre 39,99€ et Atelier Yumia à 34,19€ contre 59,99€.
Batman: Arkham Trilogy passe à 23,99€ au lieu de 59,99€. Berzerk: Recharged coûte 2,99€ contre 9,99€, Black Widow: Recharged 1,99 dollar contre 9,99€, Blade Runner: Enhanced Edition 1,99 dollar contre 9,99€ et Blood: Refreshed Supply 19,49€ contre 29,99€.
Bloomtown est vendu 9,99€ au lieu de 24,99€, Blossom Tales 3,74€ contre 14,99€ et Blossom Tales 2 6,74€ contre 14,99€. Breakout: Recharged coûte 1,99 dollar contre 9,99€. Bubsy in: The Purrfect Collection est proposé à 12,99€ au lieu de 19,99€ et Bubsy: Paws on Fire à 4,99€ contre 24,99€.
Capcom Fighting Collection est disponible à 14,99€ au lieu de 29,99€, tandis que Capcom Fighting Collection 2 coûte 25,99€ contre 39,99€. Caverns of Mars: Recharged est proposé à 2,49€ contre 9,99€, Celeste à 4,99€ contre 19,99€ et Centipede: Recharged à 2,79€ contre 9,99€.
Chasm est vendu 2,99€ au lieu de 19,99€. Chernobylite coûte 8,99€ contre 29,99€ et Cocoon 12,49€ contre 24,99€. Darkest Dungeon est disponible à 3,74€ au lieu de 24,99€, tandis que Darkest Dungeon 2 coûte 12,39€ contre 39,99€. Days of Doom est proposé à 7,49€ contre 29,99€ et Dead Cells à 12,49€ contre 24,99€.
Desta: The Memories Between coûte 7,99€ au lieu de 19,99€. Devil May Cry et Devil May Cry 2 sont chacun proposés à 9,99€ contre 19,99€. Disco Elysium est vendu 11,99€ au lieu de 39,99€, Donut County 3,24€ contre 12,99€ et Doom 3,99€ contre 19,99€. Doom Eternal coûte 9,89€ au lieu de 29,99€.
Dragon’s Dogma est disponible à 4,99€ contre 29,99€, Dredge à 9,99€ contre 24,99€, Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition à 23,99€ contre 39,99€ et Dynasty Warriors 9 Empires à 29,99€ contre 59,99€.
F-117A Stealth Fighter coûte 1,99 dollar au lieu de 4,99€. Fairy Tail est proposé à 19,79€ contre 59,99€, Fairy Tail 2 à 29,99€ contre 59,99€, Fairy Tail 2 Digital Deluxe à 39,99€ contre 79,99€ et Fairy Tail 2 Ultimate Edition à 57,49€ contre 114,99€.
Fatal Frame: Maiden of Black Water est vendu 27,99€ au lieu de 39,99€, Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse 29,99€ contre 49,99€ et Fate/Samurai Remnant 25,99€ contre 39,99€. Figment 1 + 2 coûte 2,29€ contre 39,99€, Florence 1,99 dollar contre 5,99€ et Freedom Wars Remastered 11,99€ contre 39,99€.
Gang Beasts est disponible à 11,99€ au lieu de 29,99€. Golden Tee Arcade Classics coûte 16,49€ contre 29,99€, Gone Home 2,99€ contre 14,99€, Gorogoa 3,74€ contre 14,99€, Grapple Dog 2,99€ contre 14,99€ et Grapple Dogs: Cosmic Canines 7,19€ contre 17,99€. Gravitar: Recharged est proposé à 2,49€ contre 9,99€.
Harry Potter: Quidditch Champions passe à 4,49€ au lieu de 29,99€. Haunted House coûte 4,99€ contre 19,99€, Head Over Heels 1,99 dollar contre 9,99€, Helvetii 2,99€ contre 16,99€ et Hindsight 4,49€ contre 14,99€. Hogwarts Legacy est vendu 8,99€ au lieu de 59,99€.
Hot Wheels Unleashed coûte 5,99€ contre 39,99€, Human Fall Flat 5,99€ contre 19,99€, I Am Dead 6,99€ contre 19,99€ et I Have No Mouth, and I Must Scream 4,49€ contre 9,99€. I, Robot est proposé à 8,24€ au lieu de 14,99€, If Found à 4,54€ contre 12,99€ et Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch à 13,99€ contre 19,99€.
Kentucky Route Zero coûte 9,99€ au lieu de 24,99€, Killing Time: Recharged 9,99€ contre 24,99€, Kombinera 2,99€ contre 14,99€ et Last Stop 4,99€ contre 24,99€.
LEGO City Undercover est vendu 4,49€ au lieu de 29,99€. LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition coûte 7,49€ contre 74,99€, LEGO Harry Potter Collection 5,99€ contre 29,99€, LEGO Jurassic World 3,99€ contre 39,99€, LEGO Marvel Super Heroes 5,99€ contre 39,99€ et LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 11,99€ contre 59,99€. LEGO Voyagers est proposé à 14,99€ contre 24,99€.
Lil Gator Game coûte 9,99€ au lieu de 19,99€. Little Nightmares 1 & 2 Bundle est disponible à 14,99€ contre 49,99€, tandis que Little Nightmares 3 coûte 19,99€ contre 39,99€. Llamasoft: The Jeff Minter Story est vendu 8,99€ au lieu de 29,99€, Lorelei and the Laser Eyes 12,49€ contre 24,99€ et Lunar Lander Beyond 8,99€ contre 29,99€.
Maquette est proposé à 5,99€ au lieu de 19,99€. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics coûte 19,99€ contre 49,99€. Mega Man Battle Network Legacy Collection est vendu 19,99€ au lieu de 59,99€, Mega Man X Legacy Collection et Mega Man X Legacy Collection 2 coûtent chacun 7,99€ contre 19,99€, tandis que Mega Man Zero/ZX Legacy Collection est disponible à 9,99€ contre 29,99€.
Melty Blood: Type Lumina est proposé à 14,99€ au lieu de 49,99€. Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind coûte 17,49€ contre 34,99€, Missile Command Delta 10,99€ contre 19,99€ et Missile Command: Recharged 2,49€ contre 9,99€.
Monster Boy and the Cursed Kingdom est vendu 9,99€ au lieu de 39,99€. Monster Hunter Generations Ultimate coûte 9,99€ contre 39,99€, Monster Hunter Rise 7,99€ contre 39,99€, Monster Hunter Stories 9,99€ contre 29,99€ et Monster Hunter Stories 2 14,99€ contre 39,99€. Monster Rancher 1 & 2 DX est disponible à 19,49€ contre 29,99€.
Les trois jeux Monument Valley figurent également parmi les promotions. Monument Valley et Monument Valley 2 coûtent chacun 6,49€ au lieu de 9,99€, tandis que Monument Valley 3 est proposé à 12,99€ contre 19,99€.
Morsels coûte 9,74€ au lieu de 14,99€, Moving Out 2 7,49€ contre 29,99€, Mr. Driller DrillLand 4,79€ contre 29,99€, Mr. Run and Jump 7,49€ contre 24,99€ et Mundaun 5,99€ contre 19,99€. My Hero One’s Justice est vendu 4,99€ au lieu de 19,99€ et My Hero One’s Justice 2 9,99€ contre 39,99€.
Nelke & the Legendary Alchemists coûte 13,79€ contre 59,99€. NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 est proposé à 19,99€ au lieu de 39,99€, Neon White à 9,99€ contre 24,99€ et NeoSprint à 8,74€ contre 24,99€. Ninja Gaiden: Master Collection est disponible à 19,99€ contre 39,99€, tandis que Nobody Saves the World coûte 7,49€ contre 24,99€.
Nobunaga’s Ambition: Awakening est vendu 38,99€ au lieu de 59,99€. Oceanhorn coûte 3,74€ contre 14,99€ et Oceanhorn 2 10,49€ contre 29,99€. Okami HD est proposé à 9,99€ contre 19,99€, Onimusha 2 à 14,99€ contre 29,99€ et Open Roads à 9,99€ contre 19,99€.
Outer Wilds coûte 12,49€ au lieu de 24,99€. Outer Wilds: Archeologist Edition est disponible à 17,09€ contre 37,99€. Outlaws + Handful of Missions: Remaster est vendu 20,99€ au lieu de 29,99€, Overcooked 2 6,24€ contre 24,99€, Panzer Dragoon: Remake 2,49€ contre 24,99€ et Pepper Grinder 4,99€ contre 14,99€.
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy est proposé à 9,99€ au lieu de 29,99€. PO’ed: Definitive Edition coûte 6,99€ contre 19,99€, Pong Quest 2,99€ contre 14,99€ et Port Royale 4 7,49€ contre 49,99€. PowerSlave Exhumed est vendu 4,99€ contre 19,99€, Project Highrise 5,99€ contre 39,99€, qomp2 5,99€ contre 19,99€, Quake 3,99€ contre 9,99€, Quake 2 3,99€ contre 9,99€ et Quantum: Recharged 2,49€ contre 9,99€.
Ravenswatch est disponible à 10,49€ au lieu de 34,99€. Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4 et Resident Evil 6 coûtent chacun 9,99€ contre 19,99€. Resident Evil Revelations et Resident Evil Revelations 2 sont proposés à 7,99€ au lieu de 19,99€.
Rise of the Triad: Ludicrous Edition coûte 4,99€ contre 19,99€. RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe est vendu 13,99€ au lieu de 39,99€ et RollerCoaster Tycoon Classic 18,74€ contre 24,99€. Ruiner est disponible à 2,99€ contre 19,99€, Samurai Shodown à 7,49€ contre 49,99€ et Samurai Warriors 5 à 29,99€ contre 59,99€.
Sayonara Wild Hearts coûte 6,49€ au lieu de 12,99€. Le bundle Sayonara Wild Hearts + Lorelei and the Laser Eyes est proposé à 17,09€ contre 34,18€. Scribblenauts Mega Pack est vendu 3,99€ au lieu de 39,99€, Shadow Man Remastered 3,99€ contre 19,99€ et Slime Rancher 6,24€ contre 24,99€.
Solar Ash est disponible à 9,99€ contre 39,99€. Spirits of Xanadu coûte 1,99 dollar au lieu de 4,99€, Storyteller 7,49€ contre 14,99€, Stray 17,99€ contre 29,99€ et Strife: Veteran Edition 1,99 dollar contre 9,99€. Superliminal est proposé à 7,99€ contre 19,99€ et Surgeon Simulator CPR à 2,59€ contre 12,99€.
Sword Art Online: Fractured Daydream coûte 17,99€ au lieu de 59,99€. Swords and Soldiers 2 est vendu 2,24€ contre 14,99€. System Shock est disponible à 25,99€ contre 39,99€, tandis que System Shock 2: 25th Anniversary Remaster coûte 16,49€ contre 29,99€.
Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival est proposé à 19,99€ au lieu de 49,99€ et Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 à 19,99€ contre 29,99€. Tales of Berseria Remastered coûte 29,99€ contre 39,99€, Tales of Graces f Remastered 15,99€ contre 39,99€ et Tales of Xillia Remastered 23,99€ contre 39,99€.
Telling Lies est vendu 4,99€ au lieu de 19,99€, Tempest 4000 3,99€ contre 19,99€ et Tetris Forever 17,49€ contre 34,99€. That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles coûte 9,99€ contre 49,99€. The Artful Escape est proposé à 4,99€ contre 19,99€ et The Cosmic Wheel Sisterhood à 6,99€ contre 17,99€.
The Disney Afternoon Collection coûte 15,99€ au lieu de 19,99€. The Elder Scrolls 5: Skyrim est disponible à 19,99€ contre 49,99€, The Great Ace Attorney Chronicles à 15,99€ contre 39,99€ et The King of Fighters 13 Global Match à 9,99€ contre 19,99€. The Making of Karateka est vendu 5,99€ contre 19,99€.
The Pathless est proposé à 9,99€ au lieu de 39,99€. The Sinking City coûte 4,99€ contre 49,99€, The Thing: Remastered 16,49€ contre 29,99€ et Thimbleweed Park 4,99€ contre 19,99€. Thirsty Suitors est disponible à 14,99€ contre 29,99€, Totally Reliable Delivery Service à 2,99€ contre 14,99€ et Touken Ranbu Warriors à 29,99€ contre 59,99€.
Turok coûte 2,99€ au lieu de 19,99€, Turok 2 3,99€ contre 19,99€ et Turok 3 11,99€ contre 29,99€. Le Turok Trilogy Bundle est vendu 14,99€ au lieu de 59,99€. Twelve Minutes est proposé à 7,49€ contre 24,99€ et Untitled Goose Game à 8,99€ contre 19,99€.
Valfaris: Mecha Therion est disponible à 2,99€ au lieu de 19,99€. Venba coûte 3,74€ contre 14,99€, Volgarr the Viking 2 6,99€ contre 19,99€ et Warriors Orochi 4 Ultimate 29,99€ contre 59,99€.
Warriors: Abyss est vendu 9,99€ au lieu de 24,99€. Warriors: Abyss – Hach’n’Dash Edition coûte 15,99€ contre 39,99€ et Warriors: Abyss – Hack’n’Dash Ultimate Edition 31,99€ contre 79,99€. What Remains of Edith Finch est proposé à 4,99€ contre 19,99€.
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord coûte 13,99€ au lieu de 39,99€, Wizordum 12,99€ contre 19,99€, Wolfenstein 2 5,99€ contre 39,99€ et Worms Armageddon 8,49€ contre 24,99€. Yars Rising est disponible à 11,99€ contre 29,99€ et Yars: Recharged à 2,49€ contre 9,99€.
Cette sélection ne représente qu’une partie des dernières promotions disponibles sur le Nintendo Switch eShop américain.
|Jeu
|Prix promo
|Prix d’origine
|20XX
|2,69 €
|17,99 €
|30XX
|8,99 €
|19,99 €
|A Memoir Blue
|2,79 €
|7,99 €
|Ace Attorney Investigations Collection
|23,99 €
|39,99 €
|Adventures of Samsara
|11,99 €
|19,99 €
|Akka Arrh
|3,99 €
|19,99 €
|Alex Kidd in Miracle World
|1,99 €
|19,99 €
|Among Us
|3,00 €
|5,00 €
|Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy
|24,99 €
|49,99 €
|ARK: Survival Evolved
|4,99 €
|19,99 €
|Ashen
|7,99 €
|39,99 €
|Asteroids: Recharged
|1,99 €
|9,99 €
|Atari 50: The Anniversary Celebration
|15,99 €
|39,99 €
|Atari Flashback Classics
|11,99 €
|39,99 €
|Atari Mania
|4,99 €
|24,99 €
|Atelier Arland Series Deluxe Pack
|28,79 €
|89,99 €
|Atelier Ayesha DX
|15,99 €
|39,99 €
|Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack
|44,99 €
|89,99 €
|Atelier Escha & Logy DX
|15,99 €
|39,99 €
|Atelier Firis DX
|19,99 €
|39,99 €
|Atelier Lulua
|14,99 €
|59,99 €
|Atelier Lydie & Suelle DX
|19,99 €
|39,99 €
|Atelier Marie Remake
|19,99 €
|49,99 €
|Atelier Meruru DX
|9,99 €
|39,99 €
|Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack
|58,49 €
|89,99 €
|Atelier Resleriana
|38,99 €
|59,99 €
|Atelier Rorona DX
|9,99 €
|39,99 €
|Atelier Ryza 2 DX
|27,99 €
|39,99 €
|Atelier Ryza 3 DX
|29,99 €
|39,99 €
|Atelier Ryza DX
|25,99 €
|39,99 €
|Atelier Ryza Trilogy Deluxe Pack
|80,99 €
|89,99 €
|Atelier Shallie DX
|15,99 €
|39,99 €
|Atelier Sophie 2
|29,99 €
|59,99 €
|Atelier Sophie DX
|19,99 €
|39,99 €
|Atelier Totori DX
|9,99 €
|39,99 €
|Atelier Yumia
|34,19 €
|59,99 €
|Batman: Arkham Trilogy
|23,99 €
|59,99 €
|Berzerk: Recharged
|2,99 €
|9,99 €
|Black Widow: Recharged
|1,99 €
|9,99 €
|Blade Runner: Enhanced Edition
|1,99 €
|9,99 €
|Blood: Refreshed Supply
|19,49 €
|29,99 €
|Bloomtown
|9,99 €
|24,99 €
|Blossom Tales
|3,74 €
|14,99 €
|Blossom Tales 2
|6,74 €
|14,99 €
|Breakout: Recharged
|1,99 €
|9,99 €
|Bubsy in: The Purrfect Collection
|12,99 €
|19,99 €
|Bubsy: Paws on Fire
|4,99 €
|24,99 €
|Capcom Fighting Collection
|14,99 €
|29,99 €
|Capcom Fighting Collection 2
|25,99 €
|39,99 €
|Caverns of Mars: Recharged
|2,49 €
|9,99 €
|Celeste
|4,99 €
|19,99 €
|Centipede: Recharged
|2,79 €
|9,99 €
|Chasm
|2,99 €
|19,99 €
|Chernobylite
|8,99 €
|29,99 €
|Cocoon
|12,49 €
|24,99 €
|Darkest Dungeon
|3,74 €
|24,99 €
|Darkest Dungeon 2
|12,39 €
|39,99 €
|Days of Doom
|7,49 €
|29,99 €
|Dead Cells
|12,49 €
|24,99 €
|Desta: The Memories Between
|7,99 €
|19,99 €
|Devil May Cry
|9,99 €
|19,99 €
|Devil May Cry 2
|9,99 €
|19,99 €
|Disco Elysium
|11,99 €
|39,99 €
|Donut County
|3,24 €
|12,99 €
|DOOM
|3,99 €
|19,99 €
|DOOM Eternal
|9,89 €
|29,99 €
|Dragon’s Dogma
|4,99 €
|29,99 €
|DREDGE
|9,99 €
|24,99 €
|Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition
|23,99 €
|39,99 €
|Dynasty Warriors 9 Empires
|29,99 €
|59,99 €
|F-117A Stealth Fighter
|1,99 €
|4,99 €
|Fairy Tail
|19,79 €
|59,99 €
|Fairy Tail 2
|29,99 €
|59,99 €
|Fairy Tail 2 Digital Deluxe
|39,99 €
|79,99 €
|Fairy Tail 2 Ultimate Edition
|57,49 €
|114,99 €
|Fatal Frame: Maiden of Black Water
|27,99 €
|39,99 €
|Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse
|29,99 €
|49,99 €
|Fate/Samurai Remnant
|25,99 €
|39,99 €
|Figment 1 + 2
|2,29 €
|39,99 €
|Florence
|1,99 €
|5,99 €
|Freedom Wars Remastered
|11,99 €
|39,99 €
|Gang Beasts
|11,99 €
|29,99 €
|Golden Tee Arcade Classics
|16,49 €
|29,99 €
|Gone Home
|2,99 €
|14,99 €
|Gorogoa
|3,74 €
|14,99 €
|Grapple Dog
|2,99 €
|14,99 €
|Grapple Dogs: Cosmic Canines
|7,19 €
|17,99 €
|Gravitar: Recharged
|2,49 €
|9,99 €
|Harry Potter: Quidditch Champions
|4,49 €
|29,99 €
|Haunted House
|4,99 €
|19,99 €
|Head Over Heels
|1,99 €
|9,99 €
|Helvetii
|2,99 €
|16,99 €
|Hindsight
|4,49 €
|14,99 €
|Hogwarts Legacy
|8,99 €
|59,99 €
|Hot Wheels Unleashed
|5,99 €
|39,99 €
|Human Fall Flat
|5,99 €
|19,99 €
|I Am Dead
|6,99 €
|19,99 €
|I Have No Mouth, and I Must Scream
|4,49 €
|9,99 €
|I, Robot
|8,24 €
|14,99 €
|If Found…
|4,54 €
|12,99 €
|Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch
|13,99 €
|19,99 €
|Kentucky Route Zero
|9,99 €
|24,99 €
|Killing Time: Recharged
|9,99 €
|24,99 €
|Kombinera
|2,99 €
|14,99 €
|Last Stop
|4,99 €
|24,99 €
|LEGO City Undercover
|4,49 €
|29,99 €
|LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition
|7,49 €
|74,99 €
|LEGO Harry Potter Collection
|5,99 €
|29,99 €
|LEGO Jurassic World
|3,99 €
|39,99 €
|LEGO Marvel Super Heroes
|5,99 €
|39,99 €
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|11,99 €
|59,99 €
|LEGO Voyagers
|14,99 €
|24,99 €
|Lil Gator Game
|9,99 €
|19,99 €
|Little Nightmares 1 & 2 Bundle
|14,99 €
|49,99 €
|Little Nightmares 3
|19,99 €
|39,99 €
|Llamasoft: The Jeff Minter Story
|8,99 €
|29,99 €
|Lorelei and the Laser Eyes
|12,49 €
|24,99 €
|Lunar Lander Beyond
|8,99 €
|29,99 €
|Maquette
|5,99 €
|19,99 €
|Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
|19,99 €
|49,99 €
|Mega Man Battle Network Legacy Collection
|19,99 €
|59,99 €
|Mega Man X Legacy Collection
|7,99 €
|19,99 €
|Mega Man X Legacy Collection 2
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