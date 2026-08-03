Depuis l’explosion de FromSoftware, le Souls-like est devenu un genre à part entière. De nombreux studios ont copié la formule, que ce soit en 2D ou en 3D avec plus ou moins de succès. Notre jeu du jour, Lies of P, fait partie de ces jeux-là. Initialement sorti le 19 septembre 2023 sur presque toutes les plateformes de l’époque (il manquait la Switch et le frigo connecté), Round8 Studio nous propose Lies of P: Complete Edition sur Nintendo Switch 2 pour le 6 août 2026 en dématérialisé et le 2 octobre 2026 en physique. Ce jeu édité par Neowiz Games nous propose une revisite de l’histoire de Pinocchio à la sauce coréenne. Mais dire que ce jeu est bon relève-t-il d’un mensonge? Nous allons voir ça ensemble.

Mens ou meurs

Notre histoire du jour se joue dans la ville de Krat, ville fictive fortement inspirée de l’Europe du XIXe siècle. Cette ville a une particularité : les humains ont délaissé une partie de leurs tâches grâce à une invention unique : les marionnettes. Celles-ci servent aussi bien de main-d’œuvre que de spectacle. Un papillon bleu entre à l’intérieur d’une marionnette et réveille notre protagoniste : P, une marionnette créée par le grand Geppetto. À bord d’un train vide et sombre, P prend une lampe et une épée et sort de celui-ci. Il se retrouve dans une ville en ruines où les marionnettes sont devenues folles et attaquent à vue. Il va devoir se battre pour survivre, trouver des survivants et découvrir ce qui s’est passé pour que la ville soit dans un état pareil. Comme dit précédemment, l’histoire se sert du conte écrit par Carlo Collodi comme matériau de base et se sert des différents personnages pour raconter une histoire de post-apo assez convenue. Mais celle-ci est plutôt bien amenée et assez simple à comprendre. Le plus de ce titre est le mensonge : par moments, vous pourrez faire des choix, dire la vérité ou mentir. Ces choix influenceront légèrement l’histoire et pourront vous offrir parfois des récompenses différentes. Mentir vous rendra plus humain, dire la vérité vous recentrera sur votre côté marionnette. Mais cette mécanique aurait pu être un peu plus exploitée, on a cette impression que c’est fortement secondaire.

Moi, je construis des marionnettes…

Le jeu se présente comme un Souls-like, c’est-à-dire que vous aurez des passages où vous détruirez plusieurs ennemis et parfois des boss avec des patterns plus complexes où il faudra les apprendre pour pouvoir les passer. Pour ça, votre marionnette pourra attaquer avec des attaques faibles ou fortes qui peuvent être chargées pour plus de puissance, esquiver et parer, sachant que si vous parez au bon moment, vous ne prendrez aucun dégât et vous aurez parfois la possibilité de contrer votre adversaire pour lui infliger de plus gros dégâts. Si vous attaquez un ennemi par-derrière, vous pourrez faire une attaque fatale infligeant d’énormes dégâts à votre ennemi. Cette attaque est souvent suffisante pour tuer les ennemis de base. Vous aurez comme arme secondaire un bras mécanisé. Chaque bras, nommé Légion dans ce jeu, possède une attaque particulière : brûler, tirer un coup de feu, lancer un grappin sur un ennemi. Ces bras, en échange d’une ressource nommée calibre de Légion, pourront être améliorés pour obtenir de nouvelles possibilités. L’utilisation de celui-ci est limitée et se rechargera à l’aide d’objets, quand vous mourrez, ou quand vous atteindrez un feu de camp, nommé Stargazer. Chaque arme disposera de 2 attaques spéciales, nommées arts de Fable. Chacun de ces arts est spécifique à chaque arme. Vous avez la possibilité aussi d’améliorer la puissance de vos armes en échange d’une ressource nommée pierre de lune. Le petit plus de ce jeu est que certaines armes sont démontables : vous pourrez donc interchanger la lame et la garde à votre envie en fonction de ce que vous préférez. Attention, au fur et à mesure des combats, votre lame s’émoussera, ce qui fera que vous ferez moins de dégâts et vous ne pourrez plus enchaîner les attaques à la chaîne : il faudra donc prendre un instant pour l’affûter. Vous récupérerez aussi des pierre d’affûtage spéciales, vous permettant d’infuser temporairement un élément à votre arme ou d’autres effets utiles en fonction de la situation. Un autre moyen d’améliorer le personnage est l’Organe-P. Ce système fonctionne grâce à des quartz. Chaque quartz dépensé vous octroiera une amélioration de vos facultés (faire plus de dégâts, avoir plus de soins…). Vous récupérerez aussi au cours de l’aventure divers équipements pour améliorer les statistiques de votre personnage. Un peu plus tard dans le jeu, vous trouverez un homme qui vous offrira un cube avec des pierres spéciales. Celles-ci vous donneront temporairement des effets positifs en fonction de celle utilisée. Pour en acheter, il faudra dépenser des pommes d’or que vous récupérerez régulièrement à un arbre précis. Ces pommes pourront aussi vous servir pour réinitialiser vos statistiques ou votre Organe-P si vous avez le besoin ou l’envie de changer votre manière de jouer. À travers ces différents systèmes, le jeu offre une grande permissivité pour créer la marionnette de vos rêves. La monnaie du jeu se nomme Ergo : elle vous servira à acheter des objets dans différents magasins et aussi améliorer vos statistiques afin de gagner plus de vie, plus d’endurance, d’attaque, de défense… Pour en obtenir, il faudra battre des ennemis ou récupérer des morceaux dispersés un peu partout. Si vous mourrez, l’Ergo que vous avez en stock reste à l’endroit où vous êtes décédé et vous aurez la possibilité d’y retourner pour récupérer votre stock ; mais si vous mourrez à nouveau en tentant de le récupérer, tout est perdu ! Vous pourrez aussi récupérer divers consommables ayant des propriétés différentes : attaquer à distance, soigner des altérations de statut… Tout au long de votre aventure, vous croiserez différents ennemis avec des patterns plutôt simples : ceux-ci ne seront pas trop un obstacle sur votre route. Par contre, les boss peuvent être une autre histoire : il va falloir apprendre leurs différents patterns pour savoir quand esquiver, quand parer et quand vous pourrez attaquer. Sur plusieurs boss, en échange de fragments de météorite, vous pourrez invoquer un spectre qui vous assistera contre celui-ci. Tous les ennemis disposent d’une jauge de stupéfaction (vous ne la verrez pas sur votre HUD). Lorsque celle-ci est pleine, la barre de vie de l’ennemi brillera en blanc et si vous le touchez avec une attaque forte chargée, celui-ci sera stupéfait et vous aurez la possibilité de lui infliger une attaque fatale. Pour remplir cette jauge, il faudra rouer l’ennemi à l’aide d’arts de Fable, d’attaques chargées et de perfect parry. On regrettera cependant le manque de diversité sur les ennemis de base : on se retrouve souvent face aux mêmes avec comme variante l’arme qu’ils portent. Quant aux boss, certains manquent de charisme et on a vite fait de les oublier. Vous vous baladerez de zone en zone, vous en changerez lorsque vous battrez un boss. Dans chaque zone, vous pourrez débloquer des raccourcis pour revenir plus rapidement à certains endroits quand vous mourrez. Chacune de ces zones correspond à un chapitre dans le jeu et il y en a 12. On regrettera la quasi-absence de connectivité entre ces zones.

… Avec de la ficelle et du papier

Graphiquement, le jeu est magnifique sur Switch 2. Le niveau de détail est plutôt relevé et certains effets comme le sang sur les vêtements ou la texture mouillée des habits fonctionnent plus que bien. La direction artistique est fortement inspirée de l’Europe en pleine révolution industrielle. On se balade dans des rues pavées entre d’immenses appartements, une gare avec ses trains à vapeur, une galerie commerciale… Mais le ton souvent très maussade et grisâtre de la DA peut en rebuter certains. Quant au son, les effets sonores nous permettent de repérer facilement nos ennemis dans l’espace et de savoir ce qu’ils préparent. Le jeu a très peu de musiques pour vous garder dans cette ambiance morose, ce qui permet de mieux les apprécier lorsqu’elles se déclenchent. Grosse surprise d’avoir des chansons en français dans le texte avec ce son et ce style très ancien, un peu à la Édith Piaf. Au niveau fluidité, le jeu fait largement le boulot. Le jeu tourne impeccablement en mode docké, on ne ressent quasiment pas de baisses de framerate. Quant au mode portable, le jeu met l’accent sur le mode qualité, ce qui apporte des variations de framerate. Cependant le studio sortira un patch le jour de la sortie pour avoir un mode performance en mode portable afin d’éviter ça au détriment de la qualité visuelle. Nous n’avons pas pu tester ce mode à l’heure où nous avons écrit ces lignes. Cette édition inclut tous les DLC sortis, donc les cosmétiques et surtout le DLC Ouverture, se passant avant les événements du jeu, apportant de nouveaux boss, de nouvelles armes, de nouvelles Légions… Celui-ci n’est disponible qu’à partir du chapitre 9. Côté durée de vie, comptez entre 25 et 30 heures pour finir le jeu de base. Vous aurez la possibilité de refaire le jeu en NG+ pour récupérer des objets qui vous étaient inaccessibles auparavant et continuer d’améliorer votre marionnette. Le DLC, Ouverture, quant à lui, se termine en une quinzaine d’heures. La durée de vie est vraiment plus que correcte et on ne voit jamais vraiment le temps passer grâce au gameplay nerveux.