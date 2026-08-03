Star Trek: Legends a été retiré de la vente sur Nintendo Switch, rendant toute acquisition impossible pour les nouveaux joueurs. Les joueurs ayant déjà acheté le jeu sur Switch peuvent toujours y accéder normalement, et ceux ayant supprimé leur copie peuvent toujours la redescendre depuis leur bibliothèque numérique.

Un avis officiel concernant le retrait de Star Trek: Legends a été publié sur la page Steam du jeu. Si la suppression est déjà effective sur les versions console, y compris Nintendo Switch, la version PC suivra le même chemin. Le message complet du développeur précise que « chaque mission doit finalement atteindre sa frontière ultime ». Depuis son lancement, le titre a permis aux joueurs de prendre le commandement de l’U.S.S. Artemis et de s’aventurer dans le Nexus, recrutant des héros et des antagonistes emblématiques de l’univers Star Trek pour explorer cette aventure.

Le jeu, développé par Tilting Point et QubicGames, a été lancé initialement sur Apple Arcade en 2021, avant d’arriver sur PC début 2024. Les versions console, incluant PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, sont sorties en décembre 2024. Aujourd’hui, les éditions console ont été discrètement retirées des boutiques numériques, et le développeur confirme que toutes les autres versions suivront le même sort. Le processus de fermeture progressive du jeu a débuté le 20 août 2026, date à laquelle Star Trek: Legends n’est plus disponible au téléchargement sur les plateformes digitales. Les joueurs ayant déjà acheté et téléchargé le jeu pourront continuer à y jouer jusqu’au 3 septembre 2026, date à laquelle le titre sera définitivement retiré et ne sera plus jouable.

Dans Star Trek: Legends, les joueurs incarnent le capitaine de l’U.S.S. Artemis, un vaisseau conçu pour explorer le Nexus, l’équivalent du paradis dans l’univers Star Trek. Lorsque l’équipage original du vaisseau disparaît, le joueur doit recruter une nouvelle équipe composée d’officiers de Starfleet et d’autres alliés, tous également piégés dans le Nexus à différentes époques. Le jeu propose un RPG au tour par tour, où les choix du joueur influencent l’histoire globale. Les batailles se déroulent dans un système de combat stratégique, et le joueur peut recruter des personnages légendaires issus de l’univers Star Trek pour mener des missions audacieuses et tenter de sauver l’existence même.

Pour ceux qui souhaitaient découvrir Star Trek: Legends sur Nintendo Switch, il est désormais trop tard, car le jeu n’a jamais bénéficié d’une édition physique sur cette plateforme. Le retrait du jeu de l’eShop Switch s’ajoute à la liste des titres Star Trek ayant connu le même sort, après Star Trek: Resurgence, également retiré plus tôt cette année. Les joueurs disposant d’une copie numérique sur n’importe quelle plateforme pourront profiter du jeu jusqu’au 3 septembre 2026, mais aucune extension ni mise à jour ne sera plus proposée après cette date. Le développeur a exprimé sa gratitude envers la communauté, soulignant que « le soutien, la passion, les retours et l’engagement des joueurs au fil des années ont été d’une importance capitale pour l’équipe ».