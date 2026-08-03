Village in the Shade a enregistré des ventes combinées (physiques et digitales) dépassant les 100 000 exemplaires au Japon depuis son lancement le 30 juillet. Le jeu, disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam, a d’abord été distribué dans les régions japonaises et asiatiques. Une sortie officielle en Occident, quant à elle, est programmée pour l’automne par l’intermédiaire de NIS America.

Le jeu est déjà disponible en précommande ici.

Le titre se présente comme un farming sim japonais à l’esthétique soignée, entièrement peint à la main, où le joueur est invité à s’installer dans le village de Kagatsu, niché au cœur des montagnes. L’expérience repose sur la gestion d’une ferme, la culture de récoltes et la personnalisation de son foyer, le tout dans un cadre où chaque détail visuel contribue à une atmosphère immersive. Les interactions avec les habitants du village, ainsi que les activités quotidiennes, permettent de s’imprégner progressivement de la vie locale.

L’univers de Village in the Shade s’articule autour de Kagatsu, un village japonais entouré de mystère. Le joueur y découvre un cadre paisible, propice à la détente : observation des cerisiers en fleurs, balades dans les rues du bourg ou moments de repos au bord de la rivière. Pourtant, derrière cette apparence idyllique se cachent des règles strictes à respecter : éviter de parler aux inconnus, ne pas quitter les limites du village, et surtout, ne jamais s’aventurer dehors après la tombée de la nuit. Ces consignes, bien que simples en apparence, soulignent l’ambiance particulière du titre, où l’étrangeté et le suspense imprègnent chaque aspect du gameplay.

Parmi les fonctionnalités clés mises en avant par NIS America, la personnalisation de l’habitat occupe une place centrale. Le joueur peut acquérir des meubles en ville pour décorer sa maison, tout en fabriquant des clôtures et divers objets à partir des ressources collectées sur sa ferme. Les festivals traditionnels japonais occupent également une place importante dans l’expérience, offrant des occasions de renforcer les liens avec les villageois à travers des activités comme le matsuri estival ou la contemplation des cerisiers en fleurs. Ces événements, à la fois festifs et contemplatifs, renforcent l’immersion dans la culture locale.

Pourtant, Village in the Shade ne se limite pas à une expérience purement relaxante. Le jeu intègre une dimension plus sombre, liée à la découverte des secrets de Kagatsu. Les joueurs ont le choix entre suivre les règles établies et éviter de s’exposer à des éléments troublants, ou prendre des risques pour percer les mystères du village. Cette dualité entre sérénité apparente et tension sous-jacente constitue l’un des principaux atouts du titre, invitant à explorer ses multiples facettes.