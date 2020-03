Delta Squad (Nintendo Switch) – Le test

Vous avez la gâchette qui vous démange, une folle envie de dégommer du zombie, une vraie passion pour tous les types d’armes à feu et les engins pyrotechniques ? Une carrière s’offre à vous dans le jeu Delta Squad ! Venez combattre en solo ou à plusieurs dans des environnements variés. Delta Squad vous attend.

L’éditeur Ratalaika Games continue sa distribution de jeux sur l’eShop de la Switch avec un jeu de type run and gun développé par Eskama Games. En quelques chiffres, Delta Squad, c’est un jeu jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs, qui propose cinq environnements et cinquante missions à réaliser avec un personnage qui aura une classe spécifique parmi quatre au choix. Ainsi, il faut choisir si l’on incarnera un fantassin, un fantassin lourd, un ingénieur ou un médecin. Ce choix est réellement important quand on joue à plusieurs pour pouvoir jouer stratégique et pas uniquement bourrin.

Le jeu se joue en vue du dessus comme dans Ikari Warriors (un vieux jeu des années 80) ou comme dans les deux premiers GTA (deux vieux jeux des années 90). On progresse dans différents environnements en se déplaçant à l’aide du stick gauche et en visant à l’aide du stick droit. Graphiquement, la vue de dessus ne permet pas un rendu exceptionnel et l’ensemble visuel est assez quelconque. En ce qui concerne le son, une musique symphonique nous accompagne dans tous nos déplacements et, comme pour les graphismes, c’est suffisamment neutre pour que ça n’apporte rien au jeu.

Sur le plan de la maniabilité, les commandes répondent vite et bien, on ressent bien la lourdeur du fantassin lourd dans ses déplacements. Comme souvent dans ce type de jeu, on a une arme principale et une arme secondaire que l’on intervertit avec une gâchette. On a aussi une touche qui nous permet de faire une roulade, touche très utile face aux tourelles de tir ou aux tanks. Notre personnage est entouré par un cercle vert qui symbolise sa vie et qui passe au rouge au fur et à mesure des dégâts qu’il prend. En plus de ce cercle, une flèche nous indique vers quelle direction avancer pour trouver l’objectif suivant. On ne se perd donc jamais dans les méandres des différentes cartes.

Le jeu propose deux types de parties : soit le mode campagne, soit le mode survie qui correspond à des vagues d’ennemis à abattre au fur et à mesure jusqu’à ce que mort s’en suive. Pour le mode campagne, la particularité est que l’on peut choisir n’importe lequel des cinq environnements de départ pour débuter. C’est bien pour faire des parties rapides, mais ça empêche de s’y mettre à fond pour débloquer les niveaux suivants puisque tout est débloqué dès le départ. De fait, le mode campagne se finit très vite en mode de difficulté facile, à peine deux heures.