MotoGP 20 détaille son nouveau mode « Carrière Manager »

Le studio Milestone propose un lot de nouveauté pour son jeu de course MotoGP20. Aujourd’hui, nous avons des informations concernant le mode « Carrière Manager ».

Quelques infos :

Le nouveau mode Carrière va mettre les joueurs dans les bottes d’un pilote professionnel, avec une expérience de jeu engageante et progressive, aussi bien sur les circuits qu’en dehors. Comme dans le vrai MotoGP, être rapide sur le circuit n’est pas suffisant : les joueurs devront prendre les meilleures décisions pour trouver une stratégie gagnante pour triompher du championnat.

Ressemblant à la vraie vie, une des personnes importantes situées au sommet de l’équipe est le manager personnel : son travail peut faire la différence grâce aux opportunités de partenariats et aux contrats. Les joueurs devront évaluer toutes les offres qu’ils recevront, de vraies équipes ou d’équipes crées par le joueur, en regardant attentivement leur engagement et leur attente avant de prendre une décision. Si les joueurs sélectionnent une nouvelle équipe, ils pourront personnaliser leur pilote et moto avec différents éditeurs graphiques permettant de modifier casque, numéro de pilote, autocollants et moto. Les compétences du manager personnel rentrent en jeu quand ils voudront créer une équipe plus forte, ou pour négocier un meilleur salaire, en suivant les indications du joueur.

Quand il faudra être rapide sur le circuit, c’est au joueur de choisir le matériel technique qui influencera les performances de la moto. Les techniciens les plus compétents seront capables de développer des motos plus performantes et plus rapides, mais qui seront bien plus chères que les autres. Comment trouverez le meilleur équilibre entre budget et performance ? C’est au joueur de choisir ! Les tests sur circuit durant le week-end vous donneront d’importantes données pour le développement, mais la synergie entre les ingénieurs va déterminer à quel niveau cette connaissance permettra de créer de nouvelles pièces. Chaque ingénieur aura différentes compétences : le travail d’équipe sera la clé.

Prendre part durant les tests d’hiver et de milieu de saison, permettra aux joueurs de développer leurs motos : choisir jusqu’à 3 différents packs avec différentes combinaisons de cadre et moteurs pour la saison. Une fois que la saison commence, les joueurs pourront aussi améliorer les performances de chacune des parties de la moto, en gagnant et en dépensant des points de développement et en allouant leur équipe R&D pour atteindre les plus hauts niveaux. Aérodynamisme, électronique, puissance moteur et consommation d’essence sont juste quelques exemples de l’ensemble des parties techniques que les joueurs pourront gérer et améliorer pour leurs motos.