Dread Nautical (Nintendo Switch) – Le test

« Oui… Et voilà, vous êtes là. Inconscient. À la dérive à travers l’Atlantique. Vous ne savez pas ce qui vous attend le surdoué. Vous ne savez pas ce qui vous a attiré sur ce vaisseau au départ. Vous réfléchissez à la voix dans votre tête… Ces autres mortels insensés pourraient-ils l’entendre aussi ? Je vous assure … Ils n’entendent rien. De plus ils ne sont pas nécessaires. Ils ne manqueront pas à leur réalité. Leur réalité ne sera bientôt plus. Bienvenue dans mon royaume mon enfant. Un royaume de ténèbres. Un royaume de désespoir. Un royaume … d’effroi »

La croisière ne s’amuse pas

C’est une voix démoniaque qui vous accueille au début du jeu. Qui est-il ? Que veut-il ? Vous n’en savez rien, juste que vos vacances ne vont pas être aussi reposantes que prévues. Dans le bateau de croisière « Hope », votre seul espoir sera de sortir vivant de cette aventure. Et c’est le cas des autres passagers encore en vie ! Car vous ne serez pas seul à vivre ce cauchemar. Lorsque vous vous réveillez dans la soute du bateau, Jed le mécanicien du bateau vous annoncera la terrible nouvelle : d’étranges créatures affamées rôdent aux différents étages du navire. Vous resteriez bien ici, à l’abri de ces monstres mais la nourriture va vous manquer et vous désirez plus que tout découvrir ce qu’il se passe.

C’est pour ces raisons que vous allez, jour après jour, prendre l’ascenseur afin de visiter les 20 étages de votre Titanic flottant. Au lieu de vous prélasser sur un bain de soleil sur le pont du bateau, vous chercherez de la nourriture et de l’équipement dans les cuisines, les salles de casino et les chambres des passagers. Arriverez-vous jusqu’au 20ème étage ?

Enquête et survie en plein cauchemar

Le temps et l’espace sont comme figés sur le bateau. Personne ne sait depuis quand et comment le cauchemar s’est immiscé dans le paquebot. Les 4 personnages disponibles ont tous des caractéristiques différentes.

Mais peu importe celui que vous choisissez, il n’aura de cesse de vouloir sonner la corne de brume à l’avant du navire afin de mettre fin à votre journée horrifique. Et le lendemain, vous vous réveillerez on ne sait comment à nouveau dans la soute en compagnie de ce bon vieux Jed le mécanicien et des compagnons d’aventure que vous aurez convaincus de vous suivre.

La soute sera votre QG. Avec les débris que vous trouverez dans votre vaisseau flottant, vous pourrez l’améliorer avant de parcourir un nouvel étage. En prévision d’accueillir un nouvel arrivant, vous fabriquerez peut-être un nouveau lit, sous peine de ne pas pouvoir le voir rejoindre votre équipe. Ou alors, vous utiliserez votre atelier de bricolage afin d’améliorer votre équipement. Sinon, vous fabriquerez des trousses de soin qui vous seront utiles dans votre aventure. Enfin, grâce à votre expérience acquise lors de votre périple, vous pourrez améliorer les capacités de votre équipe.

Votre équipe sera constituée des différents survivants que vous rencontrerez lors de vos visites du bateau. Il faudra les convaincre de vous rejoindre en gagnant leur confiance.

Pour cela, il faudra discuter avec eux et leur dire ce qu’ils veulent entendre. Mais peut être ferez vous exprès de ne pas vous attirer la sympathie d’un survivant car ce sera une bouche supplémentaire à nourrir. À chaque fin de journée, vous ferez votre distribution de nourriture. Si un aventurier n’est pas nourri, sa santé physique et mentale en pâtira.

Des mécanismes intuitifs

Votre jour commence, vous choisissez votre équipe, votre équipement et vous appuyez sur le bouton de l’ascenseur. Cet ascenseur est si étroit que vous ne pourrez être que 3 à partir découvrir les étages supérieurs. Et l’ascenseur met longtemps à arriver, très longtemps. Un gros temps de chargement qui peut être énervant avant de démarrer une session de jeu. Heureusement, une fois chargé l’étage que l’on va visiter, nous ne rencontrerons plus de ralentissements pendant les phases d’exploration et de combat.

La phase d’exploration se déroule sans aucune contrainte. Nos personnages peuvent se déplacer comme ils le souhaitent afin de fouiller les environs pour récupérer de l’équipement (armes, armures, objets de soin). Les équipements sont plutôt variés. Armes de corps à corps, armes à distance, dégâts de zone, pièges, il vous faudra composer avec un arsenal varié, en fonction des compétences de votre personnage.

Lorsque nous arrivons à proximité d’un ennemi, nous entrons en phase de combat. Durant cette phase, chacun de vos agissements vous coûtera au moins un précieux point d’action. Que ce soit pour vous déplacer ou utiliser une arme, il faudra bien calculer votre coup. Chaque monstre possède ses propres caractéristiques qui seront répertoriées dans un bestiaire au fur et à mesure de vos découvertes. Les combats se déroulant au tour par tour, vous aurez le temps de mettre au point votre plan d’attaque. Chaque arme a sa propre distance d’attaque, sa durabilité, ses dégâts et son coût en points d’action. Tout sera alors question de stratégie. On appréciera, en mode portable, la possibilité de jouer avec l’écran tactile.

Un monde horrifique mais coloré

L’univers de Dread Nautical nous plonge dans la folie, le mystère et l’horreur avec une patte graphique très colorée. Les salles et les différents protagonistes du jeu pétillent de couleur. Cependant, on a parfois l’impression d’avoir déjà vu une salle à l’étage précédent. On aurait aimé sans doute plus de variété dans l’environnement que l’on visite.

Les différentes cinématiques nous proposent des personnages un peu cartoon qui parlent … sans bouger les lèvres. De plus, leurs mains sont souvent des cubes sans finition. Certains aimeront ce parti pris, d’autres non. Pour ajouter à cet univers graphique, on aurait aimé une bande son plus subtile que les simples sons de machines à sous dans les salles de casino ou les bruitages des monstres.

Les trois niveaux de difficulté donneront du challenge à ceux qui aimeront enquêter sur les mystères du « Hope ». Toutefois, certains pourront se lasser du côté répétitif du jeu, à savoir parcourir des salles qui se ressemblent afin de zigouiller du monstre.