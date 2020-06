Et de 11 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch aujourd’hui

On commence avec Magazine Mogul qui sortira le 11 juin partout dans le monde sur l’eshop de la Nintendo Switch pour 14€ (ou équivalent).

The Academy devrait sortir cet été sur Nintendo Switch.

Après de nombreux reports, Cosmic Defenders sortira le 11 juin sur Nintendo Switch.

Half Dead est un jeu de science-fiction multijoueur se déroulant dans une émission TV violente. Le but du joueur est de survivre dans un réseau de pièces pleines de pièges.Le jeu arrive sur l’eShop de la Nintendo Switch le 12 juin pour $4.99.

COUR SUPREME DE LA COLONIE P-9174

AVIS DE CONDAMNATION

La Cour Suprême de la Colonie P-9174 vous informe que vos crimes ont étés répertoriés comme étant violents. La Cour a nôblement décidé de vous donner l’opportunité de choisir votre châtiment dans cette liste:

1. Participer à l’émission de télé-réalité “Half Dead” où vous pouvez gagner l’absolution.

2. N’importe quelle autre forme de peine de mort.

Nous aimerions vous rappeller que le gouvernement respecte les droits de ses citoyens. Donc, choisissez librement votre châtiment en fonctions de vos convictions politiques et croyances religieuses. Votre décision sera acceptée sans délai.

Informations complémentaires à propos de l’émission “Half Dead” et de la condition d’absolution:

L’émission se déroule dans un agglomérat de pièces qui forment un réseau fermé. Certaines pièces sont sans danger, mais d’autres peuvent vous êtres fatales. Votre but est de trouver la sortie du bâtiment.

Gagnez la partie et vous gagnerez votre liberté!

Ceci est également une opportunité de servir votre pays: l’argent engrangé par l’émission sera utilisé pour supporter la démocratie et combattre l’opposition.

GOHOME sortira lui le 17 juin sur l’eShop nippon de la Nintendo Switch.

Taxi Sim 2020 annoncé et disponible dans la foulée sur Nintendo Switch pour 14.99€, voici quelques images.

Découvrez la vie d’un chauffeur de taxi dans notre dernier jeu de simulation de taxi. Effectuez différents types de missions comme chauffeur de taxi ou VTC et choisissez votre voiture préférée parmi une sélection de plus de 30 véhicules incroyables. De nouvelles voitures sont ajoutées chaque semaine. Parcourez d’immenses villes comme New York, Miami, Rome ou Los Angeles et adaptez votre conduite aux différents types de clients. Certains sont pressés et se moquent des feux de circulations, alors que d’autres n’aiment pas les conduites dangereuses. Nous avons fait grimper les jeux de simulation de taxi au niveau supérieur, avec des clients VIP, des clients indécis et différents types d’objectifs quotidiens et de carrière.

Match arrivera lui aujourd’hui sur l’eShop, pour 8.99€.

Neversong est lui aussi annoncé sur la Nintendo Switch pour septembre 2020 au moins au Japon.

Regista ont annoncé leur prochain jeu sur Nintendo Switch : Tetra for Nintendo Switch, un jeu d’aventure développé par Bloom Mushroom. Il sortira le 18 juin au Japon, et il est maintenant disponible en préachat sur la boutique Nintendo eShop au prix de 780 yens (prix normal à partir du 1er juillet : 990 yens). Le jeu nécessite 338 Mo d’espace libre et offre une option de langue anglaise.

Ant-gravity: Tiny’s Adventure soritra “prochainement” sur Nintendo Switch via l’eShop.

Pew Paw sortira sur Nintendo Switch le 12 juin pour un prix de 6.99€.

Et comme souvent le jeudi, on termine avec le top des ventes de la semaine sur l’eShop 3DS aux États-Unis (au 3 juin).

Software

Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Pokemon Crystal Tomodachi Life Pokemon Yellow Super Mario Bros. 3 Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Red Pokemon Gold 3D Sonic the Hedgehog 2 Pokemon Silver Super Mario 3D Land Pokemon Omega Ruby Zelda: Majora’s Mask 3D Super Mario World Pokemon Alpha Sapphire Pokemon Blue Super Mario Maker for 3DS Miles & Kilo Pokemon Ultra Sun Mario Kart 7

