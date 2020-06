HYPER SPORTS R sur Nintendo Switch est annulé

Annoncé par Konami lors de l’E3 2018, on a eu aucune news depuis sur HYPER SPORTS R qui devait être une exclusivité. Konami annonce aujourd’hui que le projet est annulé, sans expliqué pourquoi ni comment, même si l’accueil glacial des joueurs et de la presse n’ont pas du aider à porter le projet. Dommage.

As of today, we have decided to discontinue development on “HYPER SPORTS R” for the Nintendo Switch.

The team had been continually working on the game since its initial reveal in June 2018.

However, after much consideration, we have decided to cancel its development due to various circumstances.

We deeply apologize to all our valued customers who have been patiently anticipating the release of this game for this significant inconvenience.

We hope that you will continually enjoy our products and services.

À partir d’aujourd’hui, nous avons décidé d’arrêter le développement sur Hyper Sports R pour Nintendo Switch. L’équipe avait continuellement travaillé sur le jeu depuis sa révélation initiale en juin 2018. Cependant, après mûre réflexion, nous avons décidé d’annuler son développement en raison de diverses circonstances.

Nous nous excusons profondément auprès de tous nos précieux clients qui ont patiemment anticipé la sortie de ce jeu pour cet inconvénient majeur.

Nous espérons que vous apprécierez continuellement nos produits et services.

source