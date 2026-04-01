Il y a seize ans, un petit cube de viande rouge faisait son entrée fracassante sur une plateforme encore méconnue du grand public appelée Steam. On se souvient encore de cette époque où il fallait supplier ses parents pour obtenir leur carte bancaire, tout ça pour télécharger ce jeu bizarre qui allait redéfinir le genre de la plateforme exigeante. Aujourd’hui, après plus d’une décennie et demie à voir notre cher Meat Boy rebondir, saigner et ressusciter sur écrans plats, voilà qu’il ose l’impensable : s’aventurer dans la troisième dimension. La question qui taraude tous les fans depuis l’annonce est pourtant simple : la précision chirurgicale qui a fait la légende de la série peut-elle survivre à l’ajout d’un axe ?

Le saut dans la troisième dimension est-il une réussite ?

Développé par Sluggerfly en collaboration avec Team Meat, Super Meat Boy 3D arrive sans Edmund McMillen, le co-créateur historique qui a quitté le studio il y a une dizaine d’années pour se consacrer à d’autres projets comme Mewgenics. Son absence se fait sentir, mais pas forcément là où on l’attend. Le pitch du jeu tient en une phrase : Super Meat Boy, mais en 3D. Et c’est exactement ce qu’on obtient, pour le meilleur et pour le pire. Le postulat n’a pas changé d’un iota. On incarne toujours ce cube de chair déterminé à traverser des niveaux infernaux pour sauver Bandage Girl des griffes du Dr Fetus. Pas de combat, pas de fioritures : notre seule arme, c’est la patience, la persévérance, et une tolérance à la frustration que seule une âme de masochiste assumé peut posséder. Les scies circulaires, les pics acérés, les mines explosives et tous les dangers imaginables sont toujours au rendez-vous, prêts à transformer Meat Boy en une fine couche de viande hachée au moindre faux pas.

Une viande toujours aussi juteuse

Commençons par ce qui fait battre le cœur du jeu : les sensations de contrôle. Et sur ce point, on est agréablement surpris. La transposition des mouvements de Meat Boy en trois dimensions est une réussite quasi totale. On retrouve cette sensation unique de poids et de réactivité qui faisait la magie de l’original. Les sauts muraux infinis, la course sur les parois, la trajectoire si particulière du saut qui répond au millimètre près : tout y est, fidèlement reproduit. Le jeu ajoute même quelques tours dans la manche de notre héros charnu. Une nouvelle capacité de dash aérien permet d’augmenter considérablement la distance et la vitesse en plein saut. Cette mécanique devient rapidement l’outil central pour décrocher les fameux rangs A+ et dénicher les bandages cachés dans les recoins les plus secrets des niveaux. Pour les speedrunners, c’est une aubaine : des combinaisons de sauts parfaitement synchronisées permettent de contourner des sections entières, transformant chaque niveau en terrain de jeu pour les exploits. Sur le plan du contenu, on est servi. Cinq mondes principaux composés de quinze niveaux chacun, auxquels s’ajoutent les variantes du Monde des Ténèbres pour ceux qui trouvent que ce n’est pas assez punitif. Des niveaux secrets parsèment l’aventure, des bandages à collectionner dans chaque stage, des objectifs de temps parfait à atteindre, et même des personnages cachés à débloquer. On croise ainsi Bing Bong de Peak ou encore un Headcrab de Half-Life, sans oublier des originaux comme Meat Ball Boy et Cheese Boy, chacun avec ses propres propriétés de mouvement. De quoi occuper les plus acharnés bien au-delà des quinze heures de campagne principale.

Caméra et surcharge visuelle

Malheureusement, le saut dans la troisième dimension n’est pas sans heurts. Le problème le plus évident, et de loin, concerne la caméra fixe. Lorsqu’elle se positionne à distance, directement derrière Meat Boy, tout va pour le mieux. On anticipe la configuration du niveau, on prend ses décisions en mouvement, on enchaîne. Mais dès que l’angle change pour s’adapter à une configuration particulière, c’est le drame. Courir tout droit devient courir en diagonale pour éviter un mur de pics, mais l’angle de la caméra rend cette diagonale quasiment impossible à calculer avant l’impact. Les sauts muraux depuis des surfaces planes obligent à évaluer sa position dans l’espace 3D depuis un point de vue fixe qui ne donne aucune indication fiable. Et Meat Boy est si petit à l’écran que dans les niveaux les plus chargés, où les machineries tournent en arrière-plan, on le perd littéralement de vue. Le pire ? Un bouton suicide dédié est prévu, et on comprend pourquoi en se retrouvant régulièrement coincé dans les décors. La conception des niveaux elle-même pose question. Là où le Super Meat Boy original misait sur un minimalisme architectural pour que les dangers soient immédiatement repérables malgré la vitesse du jeu, cette version 3D semble avoir pris le contrepied. Dès les premiers mondes, on est submergé par une avalanche de nouveaux obstacles : des robots qui découpent des sections entières du décor, des chemins qui bifurquent, de l’acide qui dégouline de tuyaux pourtant situés en arrière-plan, et même des phases de manipulation de la gravité. Individuellement, ces idées sont intéressantes. Ensemble, elles créent une densité visuelle qui nuit à la lisibilité. Mourir à cause d’un tuyau en arrière-plan avec lequel on n’interagissait pas, ou à cause d’un danger masqué par la géométrie du niveau, procure une frustration bien différente de celle qu’on ressent en échouant face à un piège qu’on avait compris mais mal exécuté. Et c’est pourtant là que se joue tout l’intérêt du genre.

Une courbe de difficulté en dents de scie

Autre point qui interroge : la gestion de la difficulté. La courbe n’est plus linéaire mais oscille constamment entre niveaux trop simples et défis quasi impossibles. Le premier boss, une séquence de poursuite à défilement automatique, compte parmi les stages les plus ardus du jeu, tandis que le quatrième peut être expédié en une dizaine de secondes une fois qu’on a compris la séquence. On apprécie néanmoins la flexibilité offerte : il n’est plus nécessaire de terminer les quinze niveaux d’un monde pour débloquer le boss suivant, ce qui évite les blocages frustrants. Pour les joueurs expérimentés, le jeu peut même sembler plus accessible que l’original. Le dash aérien, associé à la liberté offerte par la troisième dimension, permet de trouver des raccourcis qui n’existaient tout simplement pas dans la version 2D. Certains diront que c’est une évolution bienvenue, d’autres y verront une dilution de ce qui faisait la spécificité de la série. On a bouclé la campagne principale du Monde Lumineux en quelques heures, et ce n’est véritablement qu’à partir du troisième Monde des Ténèbres que la difficulté a retrouvé ses lettres de noblesse.

L’identité visuelle et sonore

Graphiquement, le jeu assume pleinement son héritage tout en exploitant les possibilités de la 3D. Le style d’Edmund McMillen a été transposé avec un niveau de détail saisissant. Des castors fuient les robots du Dr. Fetus qui abattent des pans entiers de forêt en arrière-plan. D’étranges créatures aux longues pattes fouillent les déchets toxiques. Meat Boy lui-même subit des dommages physiques croissants à mesure que son nombre de morts augmente dans un niveau, jusqu’à ce que ses os soient exposés et qu’un œil lui sorte de la tête. Ces détails, bien que purement esthétiques, démontrent que le passage à la 3D n’était pas un simple caprice technique mais une volonté d’étendre visuellement l’univers. La partie sonore reste fidèle à l’esprit de la série. Les bruitages percutants, les cris de Meat Boy, le bruit si particulier des scies, tout est là. La bande-son, sans atteindre les sommets du premier opus, accompagne efficacement l’action et ne lasse jamais, même après des centaines de tentatives sur un même niveau.