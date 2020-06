Picross S: Mega Drive & Mark III Edition annoncé sur Nintendo Switch

Jupiter a annoncé un nouveau Picross S, provisoirement baptisé : Mega Drive & Mark III Edition pour la sortie de Nintendo Switch cet automne !

Picross S : Mega Drive & Mark III Edition (ou “Picross S : Genesis & Master System Edition” comme il est provisoirement appelé pour le marché nord-américain) voit les personnages classiques de Sega apparaître sur Nintendo Switch sous forme de puzzles Picross ! Ce sera également le septième titre Picross sur Nintendo Switch après quatre entrées principales “S”, ainsi que les titres thématiques “Kemono Friends” et “Lord of the Nazarick”.

Jupiter a choisi 59 jeux tels que “Alex Kid”, “Sonic the Hedgehog” ou encore “Phantasy Star” de “Mega Drive” et “Mark III”, et en a sélectionné plus de 180 personnages et objets à utiliser dans les puzzles Picross. Il y a quatre modes de jeu uniques dans ce jeu, le “Picross” standard, le “Mega Picross” avec des méga chiffres, le “Picross couleur” avec des chiffres colorés et le “Picross clip” où vous complétez une grande image.

Picross S : Mega Drive & Mark III Edition est prévu pour une sortie mondiale sur l’eShop Nintendo Switch cet automne. Regardez la petite publicité, qui inclut également Working Zombies et Picross S4: