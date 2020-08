Test mastos : SnakeByte Multi Playcons

Avec ces manettes Multi Playcons, snakebyte prend un pari assez osé qui est de créer un produit situé entre les joycons et une manette. Un pari assez osé, mais qui néanmoins a de gros avantages notamment au niveau du prix. Les playcons sont vendus par deux au prix de 39.99€, ce qui est moins cher que l’achat de manettes ou même de joycons. Le but de ce produit étant de pouvoir jouer à plusieurs avec une bonne qualité de produit mais à moindre coût.

Bien sûr, ces manettes sont faites pour s’amuser entre amis en soirée et clairement pas pour faire des tournois compétitifs mais ce n’est bien sûr pas le but. Pour faire des jeux de type Assassin’s Creed ou The Witcher qui sont plus longs et demandent du confort de jeu on préférera quand même une manette de type pro. Elles sont sans fil et ont une portée de 7m, c’est assez large pour pouvoir jouer de partout dans la pièce sans se soucier des pertes de connexion.

Côté design, on est sur un design plutôt enfantin qui laisse deviner un visage qui vous sourit. Ce design ne plaira surement pas à tout le monde mais il est vraiment en accord avec le but premier du produit: S’amuser entre amis ! Je n’ai pas testé sur une très longue durée mais elles ont l’air très solides même si elles semble légèrement cheap au premier abord.

Malgré la forme enfantine, elles se prêtent très bien à des mains d’adultes. En effet, leur forme entre la manette et le joy con permet une meilleure prise en main qu’un joy con et est donc bien plus agréable à jouer que les joy cons. Les boutons sont réactifs et le joystick est aussi agréable à manipuler que celui d’un joy con.

Conclusion

J’ai été très agréablement surpris par la qualité de ce produit par rapport à son prix. Elles sont un très bon compromis entre le joy con et la manette, bien qu’étant très proches du joycon. On peut dire que ces Joy con++ seront très bons lors de vos parties multijoueur entre amis ou même pour remplacer les joy cons lors de vos voyages. On nottera tout de même l’absence des boutons “Home” et “Capture”, ce qui peut être un peu gênant pour le “Home”.