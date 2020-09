Ripstone annonce la sortie en 2020 de Poker Club sur Nintendo Switch

Découvrez la simulation de poker la plus réaliste et sociale jamais créée.

Liverpool, Royaume-Uni – 1er septembre 2020 – Ripstone Games a annoncé aujourd’hui que sa nouvelle franchise, Poker Club, sortirait cette année sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Exploitant toute la puissance de l’Unreal Engine 4 et du ray tracing, Poker Club est en phase de devenir la simulation de poker la plus immersive et la plus collective jamais imaginée sur les plateformes actuelles et de prochaine génération.

Poker Club a été conçu pour être une expérience sociale, inspirée de la nature profondément communautaire du jeu vidéo. En ce sens, Poker Club connectera des amis et des fans de poker du monde entier, par le biais de tournois pouvant accueillir plus de 200 joueurs. Ces derniers seront amenés à créer ou à rejoindre un club, afin d’évoluer dans les classements, participer à des tournois exclusifs et accumuler des jetons bonus quotidiens, tout en coopérant sur des objectifs avec des récompenses à la clé. Certains équipements et événements personnalisables seront spécifiques au club pour rester dans cet esprit de collaboration entre les joueurs. Poker Club prendra en charge les fonctions de crossplay, permettant à tous de s’amuser quelle que soit la plateforme utilisée ou sa génération ; PC, Nintendo Switch, Playstation ou Xbox.

Poker Club propose plusieurs gameplay, entre sa multitude de tournois de Texas Hold’em en ligne et ses modes annexes. Les joueurs sont invités à relever les défis du PCC Poker Tour, un mode de carrière en ligne immersif qui les entraînera dans des petites parties en back-room jusqu’aux évènements majeurs à gros gains. Des tournois à table unique et multi-tables, des Freezeouts, Shootouts, Turbos, Super turbos, Bounties et plus encore, Poker Club offre une variété de modes multijoueur en ligne avec des parties privées personnalisables, des tables ouvertes et des tournois à grande échelle. Grâce à son système avancé de didacticiels destinés aussi bien aux débutants qu’aux joueurs aguerris, Poker Club est un véritable jackpot de plaisir pour tous.

Sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, Poker Club a été conçu pour tirer le meilleur parti du matériel et des fonctionnalités de la nouvelle génération de systèmes. Poker Club propose des graphismes 4K à 60ips, avec des techniques de rendu avancées, telles que le ray tracing par accélération matériel sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Sur PlayStation 5, Poker Club utilisera le dispositif haptique avancé de la manette DualSense pour donner la sensation d’être sur la table de poker comme jamais auparavant. Le jeu bénéficiera également du Cross-Buy entre PlayStation 4 et PlayStation 5, et du Smart Delivery sur Xbox One et Xbox Series X, de sorte que les joueurs n’aient pas besoin d’acheter Poker Club plusieurs fois pour jouer sur les deux générations de consoles.

« Poker Club va devenir l’expérience de poker ultime de l’année. Non seulement il exploite pleinement la puissance technologique du PC et des consoles de nouvelle génération, mais plus important encore, il offrira aux joueurs une expérience sociale extrêmement prenante, a déclaré Phil Gaskell de Ripstone Games. Nous avons inclus tout ce que nous avons toujours voulu voir dans un jeu de poker, de façon à ce que les joueurs puissent incarner un professionnel, et visiter les endroits incroyables que vous pourriez voir à la télévision et dans les films. Le système de clubs et la vaste panoplie d’événements se combinent pour créer une nouvelle expérience de poker rafraîchissante, réunissant des joueurs du monde entier et proposant d’innombrables façons de jouer comme jamais vues encore sur PC et console. »

Poker Club a été réalisé de A à Z pour offrir une expérience de jeu immersive sur toutes les plateformes. Doté d’un gameplay en vue subjective, de caméras verticales et d’angles dignes du cinéma, Poker Club donne l’impression d’être à la table de jeu de façon la plus authentique possible. Il dispose de 7 arènes méticuleusement détaillées, allant du sous-sol crasseux de la pizzéria de Ralph au glamour rutilant du Casino d’Oro. Gravissez les échelons pour devenir un flambeur de haut vol, autorisé à participer aux tournois de l’Intensity Arena, où un pactole colossal attend le grand gagnant. Avec des options de personnalisation de joueur élaborées, allant des vêtements à débloquer aux objets de table exclusifs, l’aventure qui vous conduira de simple joueur averti à celui de pro du poker n’aura jamais semblé aussi jubilatoire. Poker Club sortira en 2020 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch et les consoles actuelles.