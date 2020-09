4 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Petite news du samedi aprem.

Everafter Falls, petit mix indé entre animal Crossing et Stardew Valley, sortira fin 2021 ou 2022.

Tamiku sortira lui beaucoup plutôt, la semaine prochaine même, le 18 septembre pour $4.99 / €4.99.

Aidez Tamiku à briser tous les ballons de l’univers dans cette arcade de plate-forme pleine d’action. Dans une galaxie lointaine, il y a un extraterrestre totalement obsédé par les ballons. Après avoir tout éteint sur votre planète, vous devez maintenant voyager vers d’autres mondes pour en trouver plus. Tamiku est un jeu d’action et de plateforme dans lequel vous devez faire exploser tous les ballons d’un niveau sans vous faire tuer. Pour ce faire, vous devrez faire face à différents dangers, sauter, courir et gonfler rapidement tous les ballons!

Binary Haze Interactive, Live Wire, et Adglobe annoncent ENDER LILIES: Quietus of the Knights qui sortira cet hiver sur l’eShop de la console hybride.

Le jeu d’action-aventure furtive Saboteur est sorti en 1985. Il a été suivi par la suite de Saboteur II : Avenging Angel. Aujourd’hui, plus de trois décennies plus tard, une suite intitulée Saboteur SiO arrive sur Nintendo Switch, le 18 septembre pour $10.99. Saboteur SiO est la suite officielle des jeux rétro classiques Saboteur! et Saboteur II: Avenging Angel. Parcourez le monde dans cette mission ninja originale, créée et développée par l’auteur original, Clive Townsend.

En 1985 Saboteur! a reçu le prix prestigieux “The Crash Smash” du magazine Crash et a obtenu une note de 93%. En 1987, Clive a réalisé la suite Saboteur II: Avenging Angel – le premier jeu vidéo à présenter une protagoniste féminine – Nina – sœur du ninja du premier jeu. Maintenant, après plus de trois décennies, SimFabric en collaboration avec Clive Townsend a préparé le prochain épisode de la saga Saboteur.