23 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch (ou datés)

Star Renegades a déjà été annoncé sur Nintendo Switch, et aux dernières nouvelles, il devrait être lancé cette année. De nouvelles informations sur une date de sortie au Japon ont été publiées, et au Japon, le jeu ne sera pas lancé avant début 2021. Selon l’éditeur DMM Games, Star Renegades sera lancé au Japon le 25 février 2021. Le jeu sera proposé au prix de 3 630 yens pour la version commerciale et de 3 300 yens pour la version eShop. Toujours rien pour la date de sortie en Amérique du Nord et en Europe.

Outbreak: Epidemic arrive le 22 octobre sur le Nintendo eShop pour un prix de 12.74€ au lieu de 14.99€, une réduction qui sera valable jusqu’au 28 octobre.

Choisissez votre survivant, votre classe et votre niveau supérieur pour débloquer de nouveaux buffs pour votre survivant face au cauchemar. Vous devrez gérer soigneusement votre inventaire et vos fournitures, alors faites en sorte que chaque balle compte.

Kaptain Brawe: A Brawe New World est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch pour 9.99€.

Longez au cœur d’une incroyable aventure interstellaire dans la plus pure tradition des jeux «point & click» et découvrez une bonne fois pour toutes si vous avez l’étoffe d’un policier de l’espace sidéral ! Dans cette réalité alternée où règne le chaos, préparez-vous à embarquer pour un périple aux quêtes innombrables et aux moult complots machiavéliques. Incarnez l’intrépide Kapitaine Brawe, et retrouvez la trace de deux scientifiques extraterrestres kidnappés. Explorez quatre planètes tout aussi mystérieuses que pittoresques et faites la connaissance de personnages des plus insolites. Participez à une histoire hilarante et faites toute la lumière sur la plus grande machination de l’ère spatiale dans Kaptain Brawe: A Brawe New World.

Kakurasu World arrive le 23 octobre à un prix de 2.99€.

Galacide arrivera sur la boutique en ligne de la console hybride le 23 octobre et en précommande à un prix de 10€ au lieu de 12.50€. Accomplissez votre mission, progressez à travers l’invasion alien grandissante, trouvez-en la source et sauvez la galaxie ! Allez-y seul ou rassemblez une escouade avec vos amis pour combattre dans les recoins les plus impitoyables de l’Univers !

Sumikko Gurashi: Oheya no Sumi de Tabi Kibun Sugoroku, prochain jeu de la série sur la Nintendo Switch, sortira le 3 décembre 2020 au Japon à un prix de 5.800 Yens, soit environ 46.80€.

Toolboy arrive lui 22 octobre pour un prix de 12.49€. Aidez notre héros dans cette mission difficile, découvrez de nouveaux pouvoirs, résolvez des énigmes, grimpez, sautez et nagez, affrontez des adversaires. Découvrez l’histoire d’un complot d’entreprise.

La société Ubisoft a annoncé aujourd’hui qu’elle allait lancer le programme Family Feud sur Switch. Basé sur le célèbre jeu télévisé, il sortira le 12 novembre pour $29.99.

Red Rope: Don’t Fall Behind + arrive le 29 octobre au prix de 12.99€.

THO Simulator arrive sur la Nintendo Switch le 22 octobre à un prix de 4.99€.

Maze arrive le 23 octobre au prix de 6.99€.

C’est comme si vous faisiez vraiment partie du labyrinthe. Ne vous laissez pas tromper! Ou le labyrinthe vous dévorera et votre aventure fantastique sera terminée. Rappelez-vous, ne vous laissez pas berner par la beauté et le parfum séduisant. Tout ici veut vous tuer.

Lord of the Click arrive le 23 octobre à un prix de 4.99€.

Clea sortir a sur Nintendo Switch le 30 octobre pour $14.99.

Crimzon Clover WORLD IGNITION arrive sur Nintendo Switch le 29 octobre pour $19.99.

CASE 2: Animatronics Survival est un jeu d’horreur possédant deux modes. Le mode en ligne permet à un ou plusieurs joueurs de manipuler les animatronics pour écraser ceux sur leur passage. Les trois autres sont des survivants. Comment tout cela est-il arrivé ? À vous de le découvrir le 30 octobre pour $29.99.

Deux ans avant l’attaque du poste de police, une tragédie a eu lieu dans la ville, et elle a entraîné la fermeture du parc d’attractions. Certains pensent que c’était un accident, d’autres que c’était une tactique d’intimidation. Les rues sont remplies d’affiches concernant des personnes disparues. Vous jouez Jack. C’est un homme qui a tout perdu. Il devra bientôt payer pour son crime. Le passé l’a enfin rattrapé… Essayez de le sauver.

They Bleed Pixels est un jeu de plateformes et d’action diaboliquement difficile inspiré par H.P. Lovecraft. Il sortira sur l’eShop le 22 octobre pour $14.99.

Legends of Ethernal sortira lui le 30 octobre. Legends of Ethernal est un jeu d’action-aventure en 2D où vous devez explorer de superbes environnements dessinés à la main, résoudre des énigmes et affronter des créatures monstrueuses pour découvrir la vérite sur la disparition de vos parents.

FRACTER suit un jeune héros voilé qui s’est lancé dans une périlleuse quête de lumière à travers un labyrinthe cryptique d’ombres. Le jeu sortira le 22 octobre.

Rejoignez un jeune héros masqué et explorez un monde en noir et blanc. Découvrez des secrets cachés dans l’obscurité et déjouez des créatures terrifiantes tapies dans un mystérieux labyrinthe.

Plongez dans une expérience sensorielle et lancez-vous dans une quête périlleuse pour apporter de la lumière à un monde assombri.

Découvrez :

DES PUZZLES ÉLABORÉS

Une série de puzzles complexes qui doivent être résolus à l’aide de la lumière.

DE MAGNIFIQUES GRAPHISMES EN NOIR ET BLANC

Des paysages spectaculaires en nuances de gris conçus par une équipe d’artistes accomplis.

UN VOYAGE INTROSPECTIF POÉTIQUE

Une expérience de jeu époustouflante et touchante.

UNE SUPERBE BANDE SONORE

Une ambiance musicale envoûtante mêlant des sonorités orientales et occidentales à la fois anciennes et futuristes.

Le très dynamique de GROOD sortira sur Nintendo Switch le 23 octobre pour $4.99.

Horgihugh with Friends arrivera en février 2021 sur l’eShop.

If Found… est un jeu vidéo qui parle de retour au foyer, de coming out et de tout effacer. If Found… est un jeu vidéo de DREAMFEEL qui parle de la recherche de liens. Le 31 décembre 1993, dans un manoir qui tombe en ruines sur l’île d’Achill, Kasio détruit son journal intime. Il narre l’histoire de son retour à la maison dans l’ouest de l’Irlande, du conflit qui l’oppose à sa famille, de ses amis et d’une épreuve à affronter. Tout converge vers cette nuit où un trou noir s’apprête à détruire le monde entier. D’où vient-il ? Y a-t-il un moyen de l’arrêter ? Grâce à des mécaniques de gameplay inédites, de superbes planches dessinées et une magnifique bande-son, les joueurs pourront revivre les expériences vécues par Kasio et découvrir les moments heureux et tristes qui ont jalonné son mois de décembre 1993. Fonctionnalités : béguins improbables, planète Jupiter, bisous en nombre, un concert punk, de la confusion, du bonheur, un chien mignon et un cambriolage.

Le jeu arrive le 22 octobre sur l’eShop de la console hybride de Nintendo.

Utilisez le temps pour vous cacher tout en explorant une métropole cyberpunk en proie à la loi martiale dans Quantum Replica, mélange d’infiltration dynamique et de Metroidvania. Quantum Replica sortira Quantum Replica en 2021.

2084. Le monde est sous le joug d’un impitoyable conglomérat appelé le Syndicat. Sous les néons tremblotants d’une métropole infinie, les citoyens survivent à grand-peine, dans la crainte des armées de mercenaires et de leurs maîtres énigmatiques. De sombres secrets y sont enfouis, que vous devez déterrer. Vous êtes Alpha, un jeune homme qui se réveille sans aucun souvenir. Plongé au cœur du conflit par de sinistres forces, vous devrez évoluer dans une mégapole tentaculaire pour retrouver votre passé et forger votre avenir. Manipulez la chronologie pour échapper à une IA urbaine omniprésente et semez les gardes qu’elle vous envoie. Tout en explorant la ville à la recherche d’indices sur votre existence, vous découvrirez des pouvoirs de manipulation temporelle. Fondez-vous dans les ombres du temps, éveillez vos talents et retournez les technologies de l’oppresseur contre lui. Manipulez l’espace-temps et découvrez les secrets les plus inavouables du Syndicat.

Kolumno sortira sur Nintendo Switch en fin d’année.

Pour finir, je vous propose le top des ventes de la semaine écoulée sur l’eShop US de la 3DS:

Software

Pokemon Crystal Pokemon Yellow Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Red Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Shin Megami Tensei IV Tomodachi Life Pokemon Gold Zelda: Majora’s Mask 3D Pokemon Silver Super Mario Bros. 3 Super Mario 3D Land Shin Megami Tensei IV: Apocalypse 3D Sonic the Hedgehog 2 Persona Q2: New Cinema Labyrinth Pokemon Omega Ruby Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked Zelda: Oracle of Seasons Pokemon Blue Super Mario World

Videos