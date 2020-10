Des leaks Pokémon qui nous ramènent à Kalos

Si tout le monde n’a pas été d’accord sur les bienfaits d’une réécriture de Pokémon Soleil et Lune via leurs opus Ultra Soleil et Ultra Lune, il devait en être de même pour Pokémon X et Y. Les jeux qui se déroulent dans une version Japonisante et très « Pokémon » (logique) de la France. Mais si, vous savez, le premier jeu de la saga officielle Pokémon (hors spin-offs donc) entièrement en 3D ! Celui avec les méga-évolutions ! Il faut dire qu’il ne brillait ni par son scénario, ni par le charisme de ses protagonistes, m’enfin quand même !

Comme toujours avec les fuites, on vous demandent de prendre ces informations avec prudence. Une fuite, même de documents et codes sources, est souvent supposée vraie sans avoir été présentée à 100% comme telle.

ÚLTIMA HORA: Se ha filtrado el código fuente de todo el desarrollo de Pokémon Sol/Luna y Pokémon Ultrasol/Ultraluna. Incluye todos los commits desde 2014 a 2017. pic.twitter.com/1m2DUh0c4Q — Centro Pokémon (@CentroPokemon) October 17, 2020

Dans tous les cas, la fuite récente des codes sources de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune sur Nintendo 3DS a laissé entrevoir des lignes de prévision de jeux de chez Game Freak. On y découvre donc des entrées sur la région de Kalos et l’on ne peut que supposer que cela aurait été dans la lignée des US/UL étant donné le manque d’originalité scénaristique dont fait malheureusement preuve la licence depuis bien longtemps. Les retours mitigés quoique généralement positifs auraient peut-être annulé ce projet, ou bien est-ce la Nintendo Switch en approche qui a fait changer les plans de chez Game Freak ? En tout cas, un changement de projet si tardif expliquerait pourquoi on a autant attendu un vrai épisode de la saga sur la console hybride !

D’ailleurs, l’information était connue des dataminers depuis bien longtemps (2014), du moins celle d’emplacements de jeux prévus tel qu’énoncé dans le tweet cité, sans que leurs noms « version_calos_reserve » ne soient précisément listés.

ÚLTIMA HORA: Filtración del código fuente de USUM confirma que inicialmente Game Freak reservó espacio para dos juegos adicionales ubicados en Kalos, aunque los planes nunca se materializaron. pic.twitter.com/4KnZipcBnf — Centro Pokémon (@CentroPokemon) October 17, 2020

Vous auriez préféré voir une nouvelle aventure dans Kalos, ou bien une réécriture des jeux existants ? Ou bien est-ce que maintenant, comme nous, vous rêvez d’un nouvel opus Switch se déroulant dans cette ligue -après tout, si l’histoire est déjà écrite…- ?