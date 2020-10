WWE 2K Battlegrounds (Nintendo Switch) – Le test

Cette année pas d’opus numérotés, pour normalement, amélioré le prochain. Mais 2K ne nous laisse pas totalement orphelin et décide d’adapter sa formule NBA Playgrounds au Catch de la WWE ! Alors, préparer vos plus beaux slips, vos plus belles bottes et vos plus beaux abdos c’est parti pour WWE 2K Battlegrounds !

Un aspect … délirant

La première chose dont il faut parler dans WWE 2K Battlegrounds c’est son aspect visuel. Nous sommes loin du photoréalisme voulu par la série classique. Nous avons un aspect un peu grotesque comme les joueurs de Baskets de NBA Playgrounds. Cependant, ils sont tous reconnaissables au moindre coup d’œil, que ce soient les superstars masculines ou féminines !

Le gameplay est lui aussi assez spécial, si nous avons toute la panoplie classique : coup de pied, coups de poing, prises/techniques et lancement dans les cordes, nous allons aussi pouvoir utiliser des armes (aucune disqualification) ou bien jeter notre adversaire dans la gueule d’un alligator par exemple.

Des actions contextuelles, des contres et aussi des montées sur la troisième corde sont possible, en gros toute la panoplie classique, mais beaucoup plus facile à utiliser, pas de gestion d’endurance ici, principalement de la gestion de jauge de coup spécial et de « vie » (plus vous prenez de coups plus vous vous épuisez et donc plus vous serez lent à vous relever). Le jeu se veut donc plus accessible, cependant les contres sont toujours aussi ennuyants à placer et ont un timing plus que douteux (notamment, quand on joue à 4 !).

Un contenu énorme

Niveau roster nous avons près de 70 superstars ! Du modernes et récents avec The Fiend ou bien Bayley heel, nous pouvons quand même retrouver Bray Wyatt classique, mais nous avons aussi des superstars moins récentes comme Triple H ou Undertaker, et même d’anciennes grandes stars comme notre André le Géant national !

Niveau arènes, pareil, nous en avons pas mal, et surtout nous pouvons en créer nous-mêmes, certes l’éditeur n’est pas incroyable, mais il a le mérite d’être présent. Le créateur de superstar est aussi présent et de son côté il est très complet, malgré qu’il faille tout acheter … on va en parler plus tard.

Côté mode nous en avons pas mal, par contre ici pas de championnats ni de ceinture, tout est question de baston, nous allons avoir du match en cage, du classique, 2v2, chacun pour sa pomme, bref tout ce qui est classique dans un jeu de catch. Un mode en ligne sous forme de tournoi est disponible pour être couronné King of The Ring !

Un contenu solo conséquent

Le contenu solo est assez énorme aussi de son côté, nous allons suivre l’histoire de plusieurs superstars créées pour le jeu, hommes comme femmes, pas de jalousies. Dans ce mode campagne, vous allez pouvoir obtenir de nouvelles superstars, des nouveaux coups spéciaux, des nouvelles arènes, bref pour tout débloquer vous allez devoir vous balader dans ce mode. Chose très agréable l’histoire se suit sous forme de BD et nous raconte un Paul Heyman qui essaye de monter son projet WWE Battlegrounds qui consiste à des matches explosifs sans vraiment trop de règles et spectaculaire, il fait donc appel à son ami Stone Cold Steve Austin pour trouver des recrues de qualité. Les BD sont plutôt agréables et le mode de lecture est vraiment adapté aux consoles portables ou chaque case est « zoomée ».

Un contenu solo est aussi présent pour votre création, vous allez pouvoir créer des personnages, mais ils seront faibles, il faut donc passer par ce mode solo pour l’améliorer à travers un énorme « spherier », bref des heures de jeux. Une fois que vous l’aurez terminé votre personnage sera disponible pour jouer en ligne.

La création de votre personnage se fait en 3 temps, le premier est de choisir si vous allez être une superstar masculine ou féminine, le second, c’est la catégorie de votre personnage. Brawler est axé sur les coups de poing, tandis que High Flyers va alors être plus agile et avoir des techniques de la 3eme corde, d’autres sont disponible, mais je vous laisse le découvrir par vous-même. Ensuite, vous avez alors accès à toute la partie création du personnage, autant physique que vestimentaire.

Concernant la création de votre personnage, vous comprendrez rapidement qu’il va falloir bosser vos coups de poing, à chaque combat vous allez débloquer de l’XP de compte, mais aussi des BattlePoints, cette monnaie va vous permettre de débloquer des packs de personnages (qui change tous les 15 jours), mais aussi débloquer des personnages à l’unité, des variantes de ces personnages, mais aussi des objets de customisation, d’augmenter les coups spéciaux de vos personnages ou encore de débloquer des pans de « spherier » donc, beaucoup de choses. 2K oblige vous aurez la possibilité de sortir votre carte bleue pour acheter de la monnaie « Gold » qui va vous permettre d’accélérer un peu tout ça. Dommage, mais pas gênant, car tout est déblocable avec la monnaie en jeu.

Un côté technique de qualité

Nintendo Switch oblige, on ressent encore une fois qu’on est la dernière roue du carrosse, le jeu est parfois un peu flou, un peu pixelisé, mais franchement, ce n’est pas dérangeant. Ce qui l’est plus ce sont les temps de chargement interminables entre chaque match, je conçois qu’il faut charger toutes les éventualités possibles, mais pour le début du jeu vous avez souvent plus de chargement que de matchs, c’est quand même rageant. Mais on ne va pour une fois pas mettre ça sur le dos de notre console favorite, mais du développement du jeu, car sur les autres plateformes, les chargements sont longs aussi.

Niveau bande son on est dans la ligné de la WWE, des musiques catchy pour les menus, seulement la voix des deux commentateurs Mauro RANALLO (qui vient de quitter la WWE) et Jerry « The King » LAWLER donc les deux voix officielles de la WWE c’est très agréable pour ceux qui suivent un peu le catch en VO (pas de Christophe AGIUS désolé pour les fans français). Nous avons aussi le droit à toutes les musiques d’entrée de nos catcheurs favoris, et les plus récentes (à la date de sortie du jeu bien sûr).