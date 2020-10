La localisation EU de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers reportée ?

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent et se ressemblent, entre les reports de jeux qui n’en finissent plus et la disparition des différentes localisations de certains, c’est au tour de Persona 5 Scramble The Phantom Strikers d’en faire les frais. Bien qu’étant déjà sorti au Japon ainsi qu’en Corée en février et juin de cette année, et malgré une annonce relayée chez nous d’une sortie en Anglais sur le second des deux stores. Il n’en à finalement rien été. Pire encore, selon le site Siliconera, ladite localisation EU à sortir en Europe n’apparaît plus dans les derniers résultats financiers de Koei Tecmo, en charge des entrées sur nos stores.

Rappelons cependant que, si cette nouvelle enflamme quelque peu le web : on parle ici de résultats financiers qui se veulent brosser dans le sens du poil les investisseurs, ce, au milieu de chiffres plus concrets. Si Persona fut un temps la grosse IP prometteuse d’un tiers, aujourd’hui, il s’agit du prochain Hyrule Warriors : l’ère du fléau qui fait office de brossage. En tant que prochaine entrée, Persona 5 ne représente aucun bénéfice pour cette année. Il semble de facto évident qu’il n’apparaisse pas dans les résultats en cours que ce soit en terme de précommandes ou même en terme de production.

Qu’est-ce que cette « inquiétante » absence peut signifier ? Qu’il s’agisse d’un stand-by avec le projet fin prêt, d’un report des travaux sur le jeu ou bien, plus dramatiquement, d’une annulation de sortie européenne, on ne peut affirmer qu’une chose : sur les derniers mois, Persona n’a engendré ni bénéfices, ni dépenses notoires nécessitant d’y apparaître. La crise du Covid a nécessairement impacté les différents projets et calendriers de sortie, il faudra donc être patient pour en savoir plus à ce sujet ainsi que sur une potentielle localisation en Français. Qu’on ne fait qu’espérer pour l’instant.

Le rapport nous permet cependant d’en apprendre plus sur les scores de jeux et DLC actuellement sous le giron de Koei:

Plus de détails via ce PDF en Japonais!