Top des ventes UK: Pikmin 3 Deluxe bien présent

Les grands jeux de la fin d’année commencent à arriver sur le marché, même si les ventes n’ont pas pris un bon départ, du moins en termes de ventes physiques.

Watch Dogs Legion d’Ubisoft a été le gros jeu de la semaine, mais il a dû se contenter de la deuxième place au classement derrière FIFA 21. Les ventes physiques du jeu sont en baisse de 54% au lancement par rapport à Watch Dogs 2 en 2016. Cependant, le téléchargement numérique est devenu une norme depuis 2016, et nous ne connaîtrons les performances numériques que plus tard dans la semaine. Il est également à noter que Watch Dogs Legion recevra une version next-gen du jeu aux côtés des Xbox Series S/X et PlayStation 5 plus tard dans le mois. Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch atterrit au rang 7. Contrairement à d’autres portages Wii U sur Switch, la version Wii U a bénéficié d’un lancement plus fort, avec des ventes de Pikmin 3 Deluxe en baisse de 18,5% par rapport à l’original lors de la première semaine. Là encore, les données numériques ne sont pas incluses, et les ventes sur l’eShop Switch sont bien plus importantes qu’à l’époque sur Wii U. Il est bon de rappeler que, avec l’impulsion de la crise COVID-19, les ventes de ce jeu sont devenues cette année essentiellement numériques. Les anglais sont, de plus, confinés depuis peu.

Par ailleurs, comme mentionné précédemment, FIFA 21 est toujours premier malgré une baisse des ventes de 24% d’une semaine sur l’autre. Les jeux Switch continuent de bien se porter, avec Animal Crossing : New Horizons à la troisième place (ventes en hausse de 17%), Mario Kart 8 : Deluxe en n°4 (ventes en hausse de 35%), Minecraft Switch en n°5 (ventes en hausse de 11%) et Super Mario 3D All-Stars en n°6 (ventes en hausse de 34%).

Voici le Top 10 de GfK pour la semaine se terminant le 31 octobre :

Last Week This Week Title 1 1 FIFA 21 New Entry 2 Watch Dogs Legion 2 3 Animal Crossing: New Horizons 4 4 Mario Kart 8: Deluxe 3 5 Minecraft (Switch) 5 6 Super Mario 3D All-Stars New Entry 7 Pikmin 3 Deluxe 6 8 Ring Fit Adventure New Entry 9 The Dark Pictures Anthology: Little Hope 7 10 Minecraft Dungeons

