Le jeu My Universe – Cooking Star Restaurant est disponible !

Ouvrez dès maintenant le restaurant de vos rêves !

Paris, 10 novembre 2020 – On vous a toujours considéré comme le roi des cordons bleus ? Ouvrir votre propre restaurant ne vous fera donc pas peur ! Sortez vos poêles du placard et enfilez votre tablier : le jeu My Universe – Cooking Star Restaurant est dès aujourd’hui disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC/Mac !

Vous voilà prêt à ouvrir les portes de votre restaurant fraîchement rénové. Chef ambitieux et féru de cuisine, vous aurez cependant de nombreux obstacles à franchir pour espérer devenir le meilleur de tous !

Attirez vos clients avec des recettes originales et délicieuses, qui correspondront à leurs attentes. En sélectionnant les bons plats et en interagissant avec eux, vous progresserez rapidement et pourrez voir le nombre de gourmands augmenter dans votre établissement. Pour cela, relevez un maximum de défis !

Mais il vous faudra également prêter attention à votre propre équipe et aux chefs que vous rencontrerez sur votre route. Ils vous apporteront de précieux conseils pour devenir un chef renommé et pouvoir améliorer vos compétences et votre restaurant.

C’est cette même renommée qui vous permettra de rencontrer de célèbres chefs du monde entier, représentant les grandes tendances culinaires mondiales : du Japon à la France, en passant par l’Italie, les Etats-Unis et même l’Inde, vous aurez de quoi doter votre menu d’une dimension internationale.

Le succès sera forcément au rendez-vous !

Caractéristiques du jeu :

Une aventure culinaire unique – Apprenez à préparer plus de 30 plats différents, venant du monde entier, et faites-vous conseiller par de grands cuisiniers !

– Apprenez à préparer plus de 30 plats différents, venant du monde entier, et faites-vous conseiller par de grands cuisiniers ! De nombreux mini-jeux – Maîtrisez différentes compétences culinaires grâce à des mini-jeux et faites votre maximum pour satisfaire tous vos clients.

– Maîtrisez différentes compétences culinaires grâce à des mini-jeux et faites votre maximum pour satisfaire tous vos clients. Toujours plus de recettes – Débloquez de nouvelles recettes et devenez un chef exemplaire, voire le meilleur de la ville !

– Débloquez de nouvelles recettes et devenez un chef exemplaire, voire le meilleur de la ville ! Chouchoutez votre clientèle – Accueillez vos clients, prenez soin d’eux et faites-leur vivre la meilleure expérience culinaire qui soit. Ils reviendront vous voir et parleront de vous autour d’eux !

***

Cooking Star Restaurant rejoint les jeux My Baby, Maîtresse d’école et Fashion Boutique, déjà présents dans la gamme My Universe. Les titres My Universe permettent aux enfants du monde entier de se projeter dans leur vie rêvée d’adulte. Ils font également partie du catalogue du label Microids Life, consacré aux expériences de jeu pour toute la famille et tous les profils de joueurs.