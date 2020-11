Famitsu: Top des plus grosses attentes au Japon du 16/11/2020

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Commençons ce début de semaine avec un nouveau top des attentes Famitsu de la semaine. Chaque semaine, la rédaction japonaise partage également un top des attentes au Japon. Chose intéressante pour les quelques uns d’entre vous curieux des tendances japonaises. Avec les sorties de Sakuna: Of Rice and Ruin ou Assassin’s Creed, le top change légèrement. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre test du très bon Sakuna sur cet article. Voici sans plus tarder le top des attentes des lecteurs du magazine japonais au 15 Novembre 2020. Notez que ce top n’est basé que sur un échantillon de lecteur et qu’il ne s’agit pas de penser que tous les joueurs japonais s’y accordent.

Un top 30 avec toujours 14 jeux Switch.

Monster Hunter Rise, prévu pour le 26 Mars 2021, ferme le podium du classement.

A l’approche de sa sortie, Hyrule Warriors passe devant Resident Evil Village cette semaine en se plaçant en tant que 4ème attente.

Zelda BotW 2, Shin Megami Tensei V et Bayonetta 3 sont toujours dans le top 10 sans qu’aucune réelle information aient filtré

Annoncé par Level-5 depuis l’époque de la PSP sans jamais sortir, l’arlésienne Ushiro annoncé sur Switch depuis est toujours 13ème du top.

Monster Hunter Stories 2 disparait cette semaine des attentes au profit de Puyo Puyo Tetris 2 qui ferme les attentes Switch en se plaçant à la 26 ème place.

Voici selon le magazine, les plus grandes attentes du moment:

1. [PS4] Tales of Arise – 694 votes

2. [PS4] Cyberpunk 2077 – 565 votes

3. [NSW] Monster Hunter Rise – 553 votes

4. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity – 437 votes

5. [PS5] Resident Evil Village – 427 votes

6. [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 – 417 votes

7. [NSW] Shin Megami Tensei V – 392 votes

8. [PS5] Final Fantasy XVI – 348 votes

9. [NSW] Bayonetta 3 – 326 votes

10. [NSW] Bravely Default II – 295 votes

11. [NSW] Momotaro Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 286 votes

12. [PS4] Atelier Ryza 2 – 284 votes

13. [NSW] Ushiro – 258 votes

14. [PS4] Dragon Quest XI S – 249 votes

15. [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan – 219 votes

16. [NSW] Atelier Ryza 2 – 191 votes

17. [PS5] Pragmata – 189 votes

18. [NSW] Rune Factory 5 – 186 votes

19. [NSW] Derby Stallion – 182 votes

20. [PS4] Anonymous;Code – 166 votes

21. [PS4] The Idolmaster: Starlit Season – 159 votes

22. [PS4] Elden Ring – 156 votes

23. [NSW] Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – 154 votes

24. [NSW] New Pokemon Snap – 151 votes

25. [PS4] NieR Replicant ver1.22474487139…. – 146 votes

26. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 – 143 votes

27. [PS5] Scarlet Nexus – 136 votes

28. [PS4] Guilty Gear Strive – 129 votes

29. [PS4] Call of Duty: Black Ops Cold War – 109 votes

30. [PS4] R-Type Final 2 – 106 votes