Piczle Lines DX Bundle (Nintendo Switch) – Le test

Piczle est un jeu disponible sur une multitude de plateformes, smartphone, 3DS et Switch. Préparez votre meilleure ambiance cocooning, une bonne tisane, échauffez vos doigts et c’est parti pour vous creuser les méninges.

Une histoire de pixels

Piczle Line DX Bundle, comme son nom l’indique est un bundle qui regroupe le jeu de base Piczle Line DX et sa « suite » Piczle Line DX : 500 More Puzzles.

Le premier nous plonge dans deux types de mode, le mode histoire et le mode casse-tête. Le mode histoire est assez simple, un professeur a transformé en pixels sa maison (et bien plus !) à vous de recréer les objets à l’aide de puzzles. C’est une formidable porte d’entrée pour le style de jeu, vous aurez affaire à de petits puzzles.

Le mode casse-tête lui vous proposera 500 puzzles beaucoup plus grands pour la plupart (jusqu’à 128 par 128). C’est ce que propose aussi le second jeu 500 more puzzles, il n’a pas de mode histoire. Ce qui porte le bundle à 1000 puzzles ! Vous en avez pour un moment.

Un gameplay simple

Le gameplay est simple, des chiffres sont inscrits sur des cases. Il vous faut alors relier 2 mêmes chiffres, avec autant de cases que le chiffre qui apparaît. Mais il faut aussi qu’ils correspondent à la même couleur. Par exemple deux cases 4 vertes devront être reliées par 4 cases. Dans le sens que vous voulez et la forme que vous voulez, il faut juste que ce soit continu. Une ligne ne peut pas en chevaucher une autre.

Par la force des choses le puzzle va alors se remplir et se construire sous vos yeux. Si au début c’est un peu difficile à prendre en main (on vous conseille vivement l’utilisation du doigt plutôt que le combo touche + joystick), on s’y habitue vite … trop vite même.

C’est ce qui est le plus dérangeant, si au début on se creuse la tête pour trouver la meilleure façon de construire notre ligne, finalement au bout d’une heure de jeu environ cela devient instinctif et le jeu perd alors un peu de son intérêt, très peu de réflexion au final, y aller à tâtons souvent suffit. Il faut donc le lancer avec parcimonie et faire de petites sessions histoire de ne pas être gavé par le concept.