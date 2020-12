24 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Une belle news de noël !

Rhythm Fighter est annoncé sur Nintendo Switch, les précommandes sont lancées aujourd’hui pour une sortie le 14 janvier pour 14,99 €.

Cube Raiders sortira lui le 28 décembre sur l’eShop pour 12.99€.

Rejoins Rose et Kirk dans un casse-tête cubique et montre que tu es un vrai Cube Raider. Cube Raiders offre aux joueurs 4 différents modes de jeux pour un ou deux joueurs. Fais face aux dangers et autres surprises dans chaque temple et résous plus de 99 puzzles en mode un joueur. Joue avec un partenaire et amusez-vous sur plus de 59 puzzles spécialement conçus pour deux joueurs. Obtiens le plus haut score en mode « infini » avant la fin du compte à rebours ou le plateau s’inonde de dés. Mettez les sentiments de côtés et affrontez vous en mode duel pour savoir qui est le meilleur Cube Raider.

Le réacteur d’une centrale électrique produisant de l’énergie quand le feu de l’enfer se déclenche. Les radiations diaboliques causent de nombreuses possessions parmi les résidents à proximité. Un exorciste vient à la rescousse. Infernal Radiation sortira début 2021 sur Nintendo Switch.

Sur l’île d’Halloween, des ingénieurs testent la manière innovante de générer de la chaleur. Les racines de la centrale électrique s’enfoncent profondément dans la terre, jusqu’au cœur de l’enfer, où les réacteurs obtiennent l’énergie des âmes brûlées. Lorsqu’un accident se produit, les radiations infernales contaminent la terre. Les habitants des zones profanées luttent contre de nombreuses possessions. Un exorciste est nécessaire.

Caractéristiques de jeu:

Un gameplay très simple, des adversaires très difficiles.

Des affrontements dynamiques.

20 démons avec des capacités et des modèles de combat uniques.

Une sombre histoire de l’île cachée dans les rapports des possédés.

L’aide des résidents secourus.

Exploration libre du monde riche.

Le choix de l’ordre des exorcismes.

Coopération sur un seul écran.

Cette semaine, le titre d’Arcade Archives est Gradius III, mais nous connaissons déjà le jeu pour la semaine prochaine. Hamster a révélé que Arcade Archives : Shanghai III sera disponible le 31 décembre 2020, et comme d’habitude, il sera proposé au prix de 8 $. La sortie de Gradius III marque une étape importante pour Hamster. La société a maintenant sorti 200 titres consécutifs ! Pour célébrer l’occasion, le Famitsu de cette semaine propose un dossier spécial sur la série.

Shinyuden a annoncé qu’ils allaient proposer le jeu d’horreur ecchi Red Colony sur Nintendo Switch. Le lancement du jeu est prévu en Amérique du Nord et en Europe le 7 janvier 2021.

Gravity Heroes sortira sur Nintendo Switch le 22 janvier sur la boutique en ligne de la console hybride.

Gravity Heroes est un jeu de plates-formes et de tir en 2D sublime au rythme effréné. Maîtrisez la force gravitationnelle de votre personnage et affrontez des hordes de robots au sol, sur les murs ou au plafond. Bourré de références aux années 80 et 90, le jeu possède une bande-son électrisante et des graphismes en pixel art saisissants. Défoulez-vous en solo ou avec trois autres joueurs en local.

L’éditeur Koei Tecmo et le développeur Gust ont annoncé un retard pour les deux Ciel nosurge: Requiem for a Lost Star DX et Ar nosurge: Ode to an Unborn Star DX.. Les jeux devaient initialement être lancés le 28 janvier 2021, mais ils sortent maintenant le 4 mars 2021. Ce retard s’explique par le souhait du développeur d’améliorer encore la qualité des deux titres.

#Xmas, Super Puzzles Dream sortira le 24 décembre pour 5.99€.

La révolution des puzzles est arrivée avec « Super Puzzle Dream », un mélange entre du puzzle classique et une mécanique dynamique le style ‘Tetromino’. Il existe deux niveaux de jeu, l’un pour les adultes (senior) et l’autre exclusivement pour les enfants de plus de 3 ans (junior), où vous pourrez profiter d’heures entières de divertissement. Si vous parvenez à devenir expert et à terminer les puzzles en un temps record, vous figurerez parmi les meilleurs au monde dans le tableau de classement en ligne. Amusez-vous et assemblez les puzzles en mode Coopératif (Co-op). Vous pouvez également jouer avec vos amis et votre famille en mode compétition en écran partagé 1vs1. Votre adversaire vous fera passer un sale quart d’heure ! Ne faites pas d’erreurs et remplissez une barre d’énergie pour faire une contre-attaque et mettre votre adversaire en difficulté. N’oubliez pas que sans amusement, pas de « Super Puzzle Dream ».

Adverse sortira le 22 janvier 2021 à un prix de 5.29€.

Adverse est un jeu de tir en mode solo doté d’un système de mouvement fluide, se déroulant dans un univers idyllique, où les joueurs devront combattre des ennemis répartis dans 8 mondes uniques et 40 niveaux différents. Fidèle à la marque, c’est le dernier projet du catalogue Loneminded, un jeu de plateformes ludique et compétitif avec des classements intégrés et l’ajout d’un système de notation à plusieurs niveaux.

Air Bounce: The Jump ‘n’ Run Challenge sortira également sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch le 21 janvier 2021 à 5.99€.

The Quintessential Quintuplets ∬: Natsu no Omoide mo Gotoubun est annoncé sur Nintendo Switch. Mages. a annoncé aujourd’hui les Quintuplés de la quintessence ∬ : Natsu no Omoide mo Gotoubun, un roman visuel basé sur l’anime du même nom. Il sera lancé au Japon le 25 mars 2021. Le prix de la version physique est fixé à 7 800 yens, mais la version à télécharger sera un peu moins chère, à 7 000 yens. Une édition limitée sera proposée au prix de 10 800 yens et contient un ensemble de cinq CD de fiction.

Sorti le 19 décembre 2020 au Japon, PQube Games annonce qu’il se chargera d’éditer le jeu Bustafellows sur Nintendo Switch en Europe et en Amérique du Nord.

Dramatic Create a annoncé que le roman visuel à suspense gothique The House in Fata Morgana : Dreams of the Revenants Edition, développé par Novectacle, sera lancé au Japon le 25 mars 2021. Le titre sera proposé au prix de 7 590 yens, et comme détaillé précédemment, il comprend 3 jeux et un contenu bonus.

Dramatic Create a annoncé des plans pour apporter le “Unison Shift” : Un roman visuel de fantaisie développé par Blossom, A Clockwork Ley-Line : Kagerou ni Samayou Majo to Switch. Le titre doit être lancé au Japon le 25 mars 2021 et est proposé à 8 140 yens. A Clockwork Ley-Line : Kagerou ni Samayou Majo comprend les trois titres de la série ; A Clockwork Ley-Line : The Borderline of Dusk, A Clockwork Ley-Line : Zanei no Yoru ga Akeru Toki, et A Clockwork Ley-Line : Asagiri ni Chiru Hana, ainsi que le scénario du personnage exclusif à la console mettant en scène la mystérieuse fille Sigma.

Glyph sortira sur l’eShop le 11 janvier 2011.

JDM Racing 2 est disponible sur Nintendo Switch pour 4.99€.

Conduisez des voitures japonaises de légende sur divers circuits. Battez les records, participez à différentes compétitions automobiles, passez de pilote débutant à pilote de ligue professionnelle. Collectez, gagnez, faites des réglages et améliorez vos sublimes bolides.

BodyQuest sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Densha de GO!! Hashirou Yamanote Sen sortira le 18 mars au Japon pour 6,380 yens. Et oui, c’est du Square-Enix !

Say No! More sortira au printemps prochain.

Gemdrops avait initialement annoncé que COGEN : Sword of Rewind serait diffusé sur Nintendo Switch en 2020, mais le jeu a maintenant été reporté à une date non précisée en 2021. Le jeu a été présenté lors de la dernière Indie Live Expo. Gemdrops dit vouloir répondre aux attentes élevées des fans pour le jeu. C’est pourquoi ils repoussent le jeu en 2021 afin de le peaufiner.

Sumire a été annoncé sur Nintendo Switch plus tôt cette année, il semble que le développement se passe bien. Le développeur a partagé une nouvelle bande annonce pour le titre, avec la confirmation d’un lancement en 2021.

Season Match 3: Curse of the Witch Crow est disponible pour 9.99€.

Season Match 3 est un superbe jeu casual, dans lequel vous devrez aider les douze mois à vaincre une sorcière maléfique. Libérez les mois pour restaurer les saisons ! Les niveaux de séries de 3, les casse-tête et les mini-jeux i-spy vous garantiront des heures de divertissement. Retrouvez tout le charme des contes de fées grâce à des graphismes somptueux et à une musique relaxante.

Ghostanoid sortira le 22 janvier sur Nintendo Switch pour 6,99 €.

L’entreprises de nettoyage des maisons abandonnées exige d’urgence un chasseur de fantômes. Nous faisons notre travail parfaitement, mais cette fois les fantômes petits, nocifs et débrouillards s’ont dressé sur notre chemin. Quelqu’un doit être en mesure de faire face à cela. Si ce n’est toi, alors qui ? Tu réussiras exactement. Les fantômes aiment trop leur maison et ils ne se rendront sans combat. Ils vont lancer des objets, essayer de reconstruire les habitations et entraver ton travail productif de toutes les manières. Et le fantôme chaman… je ferais mieux de ne dire rien sur son compte. Pour terminer les missions tu recevras une nouvelle extra-fort plate-forme avec le système de boule cinétique de démolition amélioré. Les documents accompagnement est ajoutés. Et il y a plus… Eh bien il y a un contrat, qui est obligatoire d’être réaliser. Notre expert est déjà en place et vous met au courant. En bref, tu obtiendras 3 monde différent, avec des bâtiments uniques et entourage, 78 niveaux dont 3 de qui sont secrets, aussi 13 différents améliorants, qui on parfois tourner ton plate-forme en une véritable arme de destruction, et parfois en un escargot lent et lourdaud. Utilise toute ton force, l’habilité, l’attention et la vitesse de réaction pour montrer aux fantômes importuns qui est le maitre de la maison. Dans ce cas, la chose principale est de ne pas cligner, et puis l’honneur, le respect et les bonnes recommandations arriveront, fondées sur les résultats du travail produit.

Caractéristiques du jeu