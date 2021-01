Ellipsis (Nintendo Switch) – Le test

Développé par le studio allemand Salmi Game et édité par Silesa Games Sp. Z o.o ; Ellipsis, déjà sorti en version PC et Mac en 2016 et en version mobile en 2018, nous arrive sur Nintendo Switch avec son look tout droit sorti des années 80.

Un but simple.

Le but de Ellipsis est simple : vous dirigez un cercle de lumière dans l’espace. Dans Ellipsis, pas besoin d’un livret explicatif : vous devez récupérer d’autres cercles qui apparaissent au fur et à mesure jusqu’à ce que le portail de sortie de zone soit accessible. Sur votre chemin vous trouverez des obstacles à éviter et des ennemis à abattre, le tout dans un temps imparti. À la fin de chaque niveau, vous serez évalué sur votre rapidité à le terminer, via un score attribué sous forme d’étoiles, au maximum de cinq.

Retour vers le passé.

Avec Ellipsis, premier jeu du studio Salmi Games, les concepteurs ont opté pour un visuel minimaliste vectoriel à la manière du jeu Asteroids qui était sorti en arcade dans les années 80 chez Atari. Les ennemis et obstacles sont représentés sous forme géométrique de couleur et pour moderniser ce côté très années 80, chaque vecteur se voit agrémenté d’effets de type néon pour que le tout ressorte parfaitement sur le fond spatial noir du jeu. D’autres effets lumineux viennent ponctuer votre aventure afin que le joueur en prenne plein les yeux avec les tirs ennemis, les explosions, mais aussi avec l’apparition de divers objets sur le niveau. Ce style graphique ne colle pas à tous les genres de jeux ; bon nombre ont tenté leur chance dans les années 80 et s’y sont cassé les dents…

Ici, quarante ans plus tard le style se marie parfaitement au genre puzzle/action de Ellipsis et le studio Salmi Games a su exploiter une patte visuelle tout en le mettant au goût du jour et apportant ainsi sa touche personnelle.

Au premier lancement, le jeu pourra vous étonner, car après un cours chargement, pas d’écran titre, pas de menu ni de texte, vous êtes tout de suite mis dans l’ambiance et vous devez terminer le premier niveau.

L’espace est grand…

Si au départ Ellipsis peut paraître simple, cette impression s’envole au bout de quelques minutes, car les niveaux se corsent petit à petit et ce n’est pas moins de 150 niveaux répartis dans 8 mondes qui vous attendent.

Vous devrez alors comprendre le mécanisme de chaque ennemi et de chaque obstacle afin de terminer le niveau sans vous faire toucher…

Et oui ! dès que vous toucherez l’un d’entre eux, la mort vous sera infligée et vous devrez reprendre le niveau à zéro. Pour terminer un niveau, vous avez à chaque fois entre dix et vingt secondes, il vous faudra donc faire très vite si votre objectif est d’obtenir la meilleure note à la fin du niveau. Même si le moindre objet vous tue, Ellipsis a ce petit quelque chose qui fait que l’on y retourne pour avancer et voir ce qui nous attend derrière. Il en est de même de la motivation d’obtenir cinq étoiles !

Pour le gameplay Ellipsis est aussi simple que son but : vous dirigez votre cercle avec le stick analogique gauche et vous avez aussi la touche ZR pour ralentir la vitesse de celui-ci, car avec ses 60 fps et sa simplicité graphique, votre cercle se déplace à « la vitesse de la lumière ». En fonction du déplacement des ennemis ou des obstacles, il vous faudra ralentir votre vitesse, ce qui aura malheureusement la conséquence de baisser votre score. Pour sortir de ce cercle vicieux, la vitesse et la précision seront donc votre mot d’ordre.

En plus du gameplay à la manette vous avez la possibilité en mode portable d’utiliser la fonction tactile de l’écran de la Nintendo Switch : vous pointez donc votre cercle avec le doigt et c’est parti pour le faire glisser pour terminer le niveau… mais attention tout de même ; les joueurs avec un index large partiront avec un handicap, car celui-ci cachera le visuel de certains mécanismes lors des déplacements. Pour pallier cela, vous pouvez utiliser le stylet de Super Mario Maker 2 ou autre, cela fonctionne très bien aussi !

L’ambiance musicale est quant à elle est tout aussi minimaliste que le reste du jeu : une mélodie douce et flottante vous plongera dans l’Espace par sa légèreté.

Ellipsis est disponible depuis le 20 août 2020 sur l’Eshop de la Nintendo Switch pour 4,99€ et prendra 222MB sur votre Nintendo Switch.