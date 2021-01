Pour The Guardian, la Nintendo Switch est la meilleure console portable de tous les temps

The Guardian, publication britannique respectée, a publié la liste des vingt meilleures consoles portables de tous les temps.

Il est intéressant de noter qu’ils ont élu la Nintendo Switch comme la meilleure console portable jamais fabriquée, battant des consoles comme le Game Boy classique et la légendaire Nintendo DS. The Guardian affirme que la Nintendo Switch est l’aboutissement de tout ce que Nintendo a essayé et réussi dans le passé.

Voici la liste complète :

Gizmondo (2005) Sega Dreamcast VMU (1998) Tapwave Zodiac (2003) Nokia N-Gage (2003) Genesis Nomad (1995) Game Park GP32 (2001) MB Microvision (1979) Bandai Wonderswan (1999) Atari Lynx (1989) NEC TurboExpress (1990) Neo Geo Pocket Color (1998) Sega Game Gear (1990) Game Boy Color (1998) PlayStation Portable (2004) PlayStation Vita (2011) Game Boy (1989) Game Boy Advance/SP (2001) Nintendo 3DS/2DS (2011) Nintendo DS (2004) Nintendo Switch (2017)

“La Switch est l’aboutissement de tout ce que Nintendo a essayé de faire avec les jeux depuis 1989. Elle est pratique, intuitive et magnifiquement conçue comme un appareil portable, mais il se branche également sur votre téléviseur et devient une véritable console de salon – de cette façon, il combine les lignées Game Boy, DS et Wii en un seul merveilleux produit. Au départ, c’est Legend of Zelda : Breath of the Wild qui a étonné et ravi les joueurs, ainsi que la possibilité de l’emporter partout et de s’adonner à des séances de Mario Kart et Splatoon à deux ou quatre joueurs. Mais l’année dernière, la possibilité de se blottir sur le canapé ou sur un banc de parc et de jouer à Animal Crossing New Horizons, en s’abandonnant à sa gracieuse et gratifiante simulation de contact social, a été véritablement thérapeutique pour des millions de personnes. La Switch est plus qu’une simple pièce de technologie – elle a parfois donné l’impression d’être un ami”.

