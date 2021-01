New Pokemon Snap: taille eShop et fonctionnalité en ligne

La page officielle US de l’eShop pour New Pokemon Snap a révélé que la taille de téléchargement du jeu tant attendu sera de 6,8 Go si vous achetez le jeu via l’eShop Nintendo Switch. La page de New Pokemon Snap révèle également que le jeu permettra aux membres du Nintendo Switch Online d’utiliser la sauvegarde en cloud et de jouer en ligne sous une forme ou une autre. On ne sait pas exactement ce que le jeu en ligne implique.

“Cherchez et prenez des photos de Pokémon dans leur environnement d’origine dans le jeu New Pokémon Snap™, uniquement pour la console Nintendo Switch™ ! Vous découvrirez même des comportements et des expressions que vous n’avez jamais vus auparavant lorsque vous rencontrerez et rechercherez des Pokémon sauvages et pleins de vie. Vous les verrez peut-être patrouiller sur leur territoire, jouer ou se tapir dans des endroits isolés.

Enquêtez sur le mystérieux phénomène des Illumina

Voyagez vers les îles qui composent la région de Lental. Dans cette région, certains des Pokémon et de la végétation sembleront avoir un éclat particulier. Faites des recherches sur ces Pokémon aux côtés du Professeur Mirror en explorant des jungles denses, de vastes déserts, et bien plus encore ! Vos observations des Pokémon prospérant dans la nature peuvent aider à démêler la vérité derrière le phénomène Illumina. Les photos Pokémon que vous prendrez serviront à construire votre propre Photodex Pokémon !

Ce nouveau jeu reprend le gameplay du jeu Pokémon Snap 1999 pour la console Nintendo 64™ sur la console Nintendo Switch avec des îles inconnues à découvrir et différents Pokémon à voir !

Photographiez des Pokémon sauvages et vivants dans leur habitat naturel tout en recherchant et en explorant des îles inconnues. Montez dans votre fidèle module de voyage, le NEO-ONE, et voyagez à travers une variété d’environnements tels que les plages, les jungles et les déserts pour capturer des comportements Pokémon inédits. Vous pouvez même lancer à Pokémon un délicieux fruit en peluche pour attirer leur attention. Les photos que vous prenez peuvent également être utilisées pour remplir votre propre Photodex Pokémon !

Dans la région de Lental, on a parfois vu des Pokémon et de la végétation briller. Rencontre le professeur Mirror et travaille avec lui pour découvrir le mystère du phénomène Illumina. Vos photos et vos observations peuvent être la clé pour en savoir plus sur cet étrange événement“.