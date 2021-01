Top des ventes de la semaine au Japon: la Switch règne toujours, la calvaire de la Ps5 continu

Pas de retour au calme cette semaine, voici le classement des ventes physiques au Japon pour la semaine du 11 au 17 janvier.

La troisième semaine a été une semaine calme pour le marché japonais, sans une seule sortie dans le Top 10. Il n’est donc pas étonnant de voir que Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! est une fois de plus le numéro 1 des ventes, et ce pour la 9e semaine consécutive. C’est le seul jeu du Top 10 qui a réellement connu une augmentation des ventes cette semaine, avec 107 064 unités vendues (+23%). Cela porte les ventes totales à 1 617 601 exemplaires (physiques) depuis son lancement. La route vers les 2 millions est presque toute tracée.

Les ventes restent exceptionnellement fortes pour un mois de janvier, surtout juste après la fin de la saison des vacances. Il semble que l’état d’urgence dans plusieurs préfectures du Japon ait un impact notable sur les ventes.

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 107.064 / 1.617.601 (+23%)

02./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 36.009 / 6.553.618 (-20%)

03./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 35.397 / 2.237.398 (-20%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 26.636 / 3.601.699 (-22%)

05./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 17.099 / 4.109.327 (-29%)

06./06. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 15.295 / 601.384 (-27%)

07./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 14.430 / 1.774.814 (-28%)

08./09. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 11.640 / 3.743.798 (-16%)

09./10. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 10.069 / 1.797.617 (-22%)

10./11. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 9.882 / 3.929.246 (-18%)

Les ventes de Nintendo Switch sont en légère hausse cette semaine avec 170 691 consoles vendues. Encore une fois, il semble que l’état d’urgence déclaré dans plusieurs préfectures du Japon ait eu un impact positif sur les ventes, et contrairement à l’année dernière où ils ont été pris par surprise (et ont dû faire face aux fermetures d’usines en Chine), Nintendo fait toujours face à la demande (jusqu’à présent). La Ps5 est toujours plus bas, la faute toujours à des stocks qui n’arrivent pas, et la situation semble partie pour durée un bon bout de temps, au Japon comme partout dans le monde. Mais les japonais n’étant servi qu’en dernier, ça râle beaucoup, même du coté des développeurs. La situation st la même en pire pour la Xbox Series X, mais c’est moins une surprise au Japon.