Un nouveau champion, Yagorath, inaugure la Saison 4 de Paladins

Ce gigantesque ver capable de projeter de l’acide est le personnage le plus original à ce jour dans le Royaume.

ATLANTA – LE 3 FÉVRIER – Aujourd’hui, Hi-Rez Studios a sorti la version “Saison 4 : Calamité” pour Paladins, et ce simultanément sur toutes les plateformes. Elle doit son nom à l’arrivée de Yagorath l’Insatiable. Cet invertébré sans scrupules est le plus grand champion du jeu – et le pire cauchemar du Royaume.

Yagorath entame une longue série de nouveaux champions à venir durant cette quatrième saison. En effet, cette année Paladins accélère le rythme en matière de mises à jour, afin de fournir encore davantage de contenu à sa communauté.

Nouveau champion : Yagorath

Yagorath l’Insatiable devient ce qu’elle dévore… et le devient absolument. C’est un ver géant doté de six pattes griffues et de crocs acérés, et c’est surtout un Tank dans Paladins. De son apparence à ses compétences en passant par son histoire, tout fait d’elle un champion absolument unique.

“Yagorath est de loin notre champion le plus ambitieux, explique Kevin Readen, Game Designer chez Evil Mojo Games. On a voulu créer une horrible créature qui impose sa présence sur le champ de bataille avec des compétences destructrices. Sa taille titanesque joue aussi un rôle important. Le point de vue interne de la caméra à la première personne laisse voir ses crocs et sa mâchoire ; on a vraiment l’impression d’être un monstre. Qu’on l’incarne ou qu’on l’affronte, les compétences de Yagorath dégagent une telle puissance qu’on la prendrait pour un boss de raid !”

Yagorath bascule entre deux formes bien distinctes. En forme de voyage, elle s’enroule sur elle-même afin de se déplacer très vite tout en libérant des flaques d’acide sur son passage. Avec sa forme statique, au contraire, elle doit rester immobile mais devient capable de tirer des pointes sur ses ennemis ainsi que de l’acide caustique. Serait-ce pour mieux les digérer par la suite ?

Son ultime lui permet en effet de dévorer vivant n’importe quel adversaire qui ne garderait pas ses distances. Cette exécution n’est toutefois pas imparable, ce qui évite d’engendrer un sentiment d’impuissance chez ses adversaires. Il est possible, grâce à l’intervention de coéquipiers héroïques, de détruire le bouclier temporaire qui entoure Yagorath pendant qu’elle se repaît. Le cas échéant, le festin est interrompu et la victime en ressort indemne… pour un temps.

Trois nouveaux packs, plus le Season Pass 2021

Le pack Champions de Paladins a été remplacé pour offrir davantage de flexibilité. L’édition de démarrage permet aux nouveaux joueurs de se familiariser avec Paladins plus facilement en débloquant une sélection de champions parmi les plus populaires du jeu, pour seulement 9,99 euros. L’édition Gold débloque pas moins de 30 champions et 600 cristaux, pour 29,99€. Quant à l’édition Deluxe, c’est l’offre la plus rentable de Paladins. Elle débloque tout le contenu de l’édition Gold et de l’édition de démarrage, 10 champions de plus, ainsi que le Season Pass 2021. Elle est disponible au prix de 59,99€.

Le Season Pass 2021 est aussi disponible séparément. Tout juste sorti, il a de quoi plaire tant aux vétérans qu’aux débutants. Il débloque d’avance tous les champions qui sortiront cette année 2021, avec leurs talents ainsi que plusieurs éléments cosmétiques qui leur sont propres. Dès l’achat du Season Pass, on reçoit aussi Furia Voleuse d’âmes (édition limitée) ainsi qu’une nouvelle monture, le Griffon doré, sans oublier 1500 cristaux, soit l’équivalent de 24,99€).