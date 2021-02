14 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Skate City qui est annoncé “bientot” sur Nintendo Switch via la boutique en ligne.

Capturez le cœur et l’esprit du street skating dans un style qui vous est propre. Poussez votre flux à la perfection et améliorez vos compétences tout en maîtrisant des centaines de combinaisons de tricks avec des commandes intuitives et faciles à utiliser. Immergez-vous dans des environnements dynamiques alors que la nuit succède au jour, et que la météo change de façon inattendue dans cette expérience de skating authentique.

Base One arrivera lui au deuxième trimestre sur l’eShop de la console hybride. Il sera bien traduit en Français et coutera $24.99 / €22.49 / £19.99.

C’est une simulation de station spatiale. Vous incarnez un explorateurs qui cherche à construire de nouvelles “maisons” à travers les confins du cosmos. Vous établirez de nouvelles colonies en construisant des stations spatiales, en gérant les besoins vitaux comme la chaleur, l’oxygène et l’électricité, tout en recherchant des ressources précieuses dans des régions sauvages inexplorées.

Antonball Deluxe sortira le 5 mars sur Nintendo Switch.

Dotori sortira le 25 février sur Nintendo Switch, il est déjà disponible en précommande pour 7€99.

Rico l’écureuil menait une vie paisible à ramasser les glands. C’était un autre jour calme où, comme de coutume, il vaquait à sa besogne avec sa sœur Lottie. …quand soudain une chouette sortie de nulle-part attrapa et emporta sa sœur ! Rico doit désormais partir pour un dangereux périple afin de sauver Lottie.

Coral Island est annoncé sur Nintendo Switch pour 2021.

Coral Island a remporté un énorme succès sur Kickstarter. Il a été financé en moins de 36 heures, le total s’élevant actuellement à environ 350 000 dollars et augmentant rapidement. Un objectif d’extension Switch a également été débloqué au cours du processus de financement. Coral Island est décrit comme “un jeu de simulation de ferme réimaginé inspiré des classiques”.

Doom & Destiny Advanced sortira le 19 février sur l’eShop pour 11,99 €.

Aventurez-vous avec les anti-héros les plus ringards de tous les temps, affrontez une folle aventure, battez un homme d’affaires fou et sauvez l’univers, une quête à la fois. ROULER VOS DÉS Incarnez 20 esprits héroïques différents, équipez du matériel, des compétences et des combinaisons de caractères pour combattre à tour de rôle plus de 700 ennemis différents et, pendant que vous progressez dans une quête principale de plus de 30 heures, n’hésitez pas à explorer plus de 1000 lieux à la recherche de plus de 100 secrets.Doom & Destiny Advanced est une toute nouvelle aventure. C’est un jeu indépendant, situé dans l’univers Doom & Destiny. En bref, cela signifie que vous n’avez pas besoin de jouer au premier Do&De, mais si vous le faites, vous profiterez encore plus du monde farfelu et des personnages amusants! REJOIGNEZ L’ARENA! L’action ne s’arrête pas avec l’aventure solo!Entrez dans l’arène en ligne et affrontez d’autres joueurs dans des batailles asynchrones!Allez-vous les maîtriser en choisissant le meilleur mouvement à chaque tour? Serez-vous pris au dépourvu par leur stratégie défensive?Combattez et débloquez 100 avantages multijoueurs uniques, plus de 120 costumes et plus et atteignez le meilleur classement en ligne!

Synergia sortira le 18 mars sur Nintendo Switch pour $14.99.

Bishoujo Battle Cyber Panic! arrive lui le 11 mars sur la boutique en ligne pour $5.99.

Cave Bad sortira aussi en mars, mais le 3. Le prix du jeu est à $4.99.

Toujours le mois prochain, Get-A-Grip Chip sortira le 25 mars pour 12,29 €.

Aidez Chip à sauver les Battery Bots perdus lors d’un voyage périlleux dans les profondeurs perfides d’une usine d’assemblage de robots. Lorsque vous pilotez Chip, vous ne pouvez pas sauter, mais vous pouvez survoler les fosses de métal en fusion, des concasseurs géants, des flaques de déchets toxiques, des scies mobiles et des lasers puissants à l’aide de votre fidèle grappin! Avec 30 niveaux méticuleusement conçus à travers 5 mondes divers, Get-a-Grip Chip est sûr de vous rendre accro! Évitez les obstacles mortels, sauvez les Battery Bots et faites la course avec vos amis (ou vos rivaux) pour la première place du classement.

Harmony’s Odyssey est annoncé sur Nintendo Switch pour cette année.

Retrace: Memories of Death sortira le 24 février pour € 7.99.

Void Goresortira lui le 17 février pour 4,99 €.

Par les créateurs de Project Starship, vivez une nouvelle expérience de shoot’em up des plus cauchemardesques. Dans Void Gore, vous incarnez un pilote hors pair qui se fraie un chemin dans les méandres de l’enfer tout en s’enrichissant. Gagnez des pièces au fur et à mesure que vous neutralisez des horreurs surnaturelles dans un style à défilement vertical effréné, puis utilisez-les pour vous offrir des améliorations capables d’assurer votre survie et illustrez-vous dans le tableau des scores ! Survivez à des hordes d’ennemis pour accéder au niveau suivant de malveillance et dedésespoir, collectez des bonus, affrontez des adversaires de plus en plus redoutables et multipliez votre score au fil des cibles abattues. Survivez le plus longtemps possible et prouvez vos compétences en tant que pilote ultime. Ce n’est qu’une simulation, après tout… quoi que !

Et on terminera cet article avec Negative: The Way of Shinobi qui sort demain sur l’eShop pour 4,99 €.

Devenez un prodige ninja, dont le village du clan a été attaqué par un mystérieux sorcier aux côtés de l’armée de samouraïs. Découvrez les compétences de ninja, utilisez une approche furtive ou frontale. Révélez les intentions secrètes de votre père et arrêtez l’invasion.