Deux aventures en une dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, disponible cette semaine sur Nintendo Switch

Cette version améliorée de Super Mario 3D World comprend des modes multijoueur en local et en ligne, ainsi qu’un tout nouveau mode de jeu : Bowser’s Fury

10 février 2021 – Rejoignez Mario, Luigi, Peach et Toad, et partez à l’aventure pour sauver le royaume des Libellas dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, un titre attendu ce vendredi sur Nintendo Switch. Dans le tout nouveau mode Bowser’s Fury de cette version améliorée de Super Mario 3D World, vous devrez libérer la Princesse Libella et ses sujets en forgeant une alliance improbable avec Bowser Jr.

Dans la partie Super Mario 3D World du jeu, explorez désormais les différents mondes et niveaux du jeu en famille ou entre amis où que vous soyez. Les modes multijoueur coopératifs en ligne* et en local** accueillent jusqu’à quatre joueurs qui peuvent incarner Mario, Luigi, Peach et Toad. Chaque personnage se joue différemment afin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à votre style.

Utilisez des transformations telles que la super clochette et la double cerise tout en pourchassant Bowser et ses innombrables sbires. Les sceaux sont de retour et ont une nouvelle utilité dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury grâce au mode photo. Trouvez le cadrage idéal, décorez la scène avec les sceaux trouvés dans Super Mario 3D World et… souriez pour la photo ! De plus, un lot de deux nouvelles figurines amiibo, Mario chat et Peach chat, sera lancé en même temps que le jeu***. L’amiibo Mario chat permet à Mario de se transformer en chat blanc invincible, tandis que l’amiibo Peach chat fait apparaître des objets de transformation aléatoires bien pratiques.

Dans le mode en environnement 3D ouvert Bowser’s Fury, vous devrez vous allier à Bowser Jr. pour mettre un terme aux ravages causés par son père devenu incontrôlable. En jouant Mario, vous devrez courir, sauter et explorer une série d’îles pour récupérer les mystérieux astres félins, et affronter le colossal Bowser en furie lorsqu’il émerge de l’eau. Passez un Joy-Con** à un ami pour jouer en coopération locale. Il prendra alors directement le contrôle de Bowser Jr. pour aider Mario dans sa quête des astres félins. Les amiibo Bowser et Bowser Jr., qui seront de nouveau disponibles à l’achat dans certains points de vente, auront également des effets spéciaux dans le mode Bowser’s Fury.

Super Mario 3D World est de retour avec des modes multijoueur en local et en ligne, une foule d’améliorations de gameplay, ainsi que le mode Bowser’s Fury, une toute nouvelle aventure dans un environnement 3D ouvert. Dans Super Mario 3D World, vous pourrez incarner Mario, Luigi, Peach ou Toad, et utiliser une pléthore de transformations bien connues de la série Super Mario, mais aussi des objets inédits comme la super clochette. Dans Bowser’s Fury, vous devrez relever toutes sortes de défis de jeu de plateforme 3D pour retrouver les astres félins et stopper le terrifiant Bowser en furie. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sortira le vendredi 12 février sur Nintendo Switch.

* Connexion Internet requise durant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante.

** Le jeu multijoueur nécessite une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être nécessaires.

*** Vendu séparément.