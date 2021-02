Alf’s Escape, le DLC d’Oddworld New ‘n’ Tasty, est disponible sur Switch !

Paris, FR et Oddworld, Californie – 11 février 2021 – Les joueurs Nintendo Switch peuvent se réjouir ! Les fans d’Oddworld: New ‘n’ Tasty, le puzzle-platformer d’Oddworld Inhabitants acclamé par la critique et premier opus de la pentalogie d’Abe, peuvent dès à présent télécharger Alf’s Escape, le DLC du jeu ! Ce contenu est disponible gratuitement pour tous les détenteurs et les futurs acheteurs de New ‘n’ Tasty sur Nintendo Switch.

Certains joueurs se demandent sûrement : mais qui est Alf ?

Les fans se souviennent peut-être d’Alf comme d’un Mudokon arborant un fez et amateur de thé, issu du jeu Oddworld : L’Exode d’Abe. Et ceux-ci se demandent donc peut-être : comment Alf s’intègre-t-il à l’histoire d’Oddworld: New ‘n’ Tasty ?

Lors du développement de New ‘n’ Tasty, les créateurs de la saga (Oddworld Inhabitants) avaient élaboré de nombreux concepts et idées qui leur étaient chers, mais qu’ils avaient dû mettre de côté au cours du développement du jeu. Comme ils ne souhaitaient pas y renoncer définitivement, ils ont ainsi décidé d’intégrer ces idées au cœur d’un DLC plein d’humour et de nouveaux personnages attachants, doublés dans leur version originale par Lorne Lanning, le créateur d’Oddworld.

Le DLC Alf’s Escape prend place dans une zone de RuptureFarms jamais vue auparavant et proposant de nouveaux défis et énigmes. Alf travaille dans un bar situé dans les abysses les plus profondes de l’abattoir de RuptureFarms, qui vend l’addictive boisson ‘Soulstorm Brew’ aux Sligs, une espèce servant le Cartel Magog.

Abe, ayant réalisé qu’il a laissé Alf derrière lui, décide de retourner le sauver. En théorie, le plan est simple : s’infiltrer discrètement, se rendre dans les profondeurs de RuptureFarms, où aucun Mudokon n’ose s’aventurer, trouver le bar d’Alf et le guider hors de là sain et sauf. Rentrer, récupérer Alf, et ressortir.

Mais ceux qui ont déjà joué à New ‘n’ Tasty savent que s’échapper de RuptureFarms n’est pas chose aisée. Et cette fois, le périple aux côtés d’Alf sera plus difficile encore.

Pour découvrir si Abe et Alf parviendront à s’échapper, les joueurs peuvent télécharger gratuitement le Alf’s Escape, le DLC d’Oddworld: New ‘n’ Tasty depuis l’eShop de la Nintendo Switch.