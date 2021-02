La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Star Wars: Republic Commando, Sea of Solitude, Gnosia, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Star Wars: Republic Commando – 2.5GB

Counter Recon: The First Mission – 2.5GB

Doug Hates His Job – 2.0GB

Clea 2 – 1.9GB

Into A Dream – 1.5GB

Sea of Solitude: The Director’s Cut – 1.3GB

Everhood – 1.3GB

Space Otter Charlie – 1.2GB

Cyanide & Happiness – Freakpocalypse – 1.0GB

A Day Without Me – 502MB

Gnosia – 478MB

NoReload Heroes Enhanced Edition – 378MB

Sir Lovelot – 345MB

Duel on Board – 334MB

NOBLE ARMADA: LOST WORLDS – 219MB

Bishoujo Battle Cyber Panic! – 218MB

Super Metboy! – 162MB

Explosionade DX – 162MB

Cave Bad – 153MB

Sticky Monsters – 146MB

America Wild Hunting – 105MB

Gunslugs 2 – 59MB