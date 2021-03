Et si le prochain Star Wars utilisait le moteur Frostbite ?

Nous l’avons déjà évoqué avec vous, mais le portage de Plant Vs Zombie La bataille pour Neighborville édition intégrale débarque vendredi prochain sur Nintendo Switch !

Même s’il arrive plus d’un an après les autres, le titre s’annonce plutôt prometteur… en tout cas si l’on s’en réfère aux déclarations du producteur du jeu Melvin Teo. Celui-ci a d’ailleurs encore confirmé récemment ce qu’il a déjà dit, affirmant que le jeu tournerait en 900p pour le mode docké et en 720p pour le mode portable, par contre ce serait bien du 30 FPS dans les deux modes de jeu !

Il faut avouer que ces déclarations attisent encore plus notre curiosité sur ce jeu, sachant qu’il s’agit du premier titre à utiliser le moteur Frostbite d’EA. Si ce qui est effectivement annoncé au niveau des performances est une réalité on est en droit d’attendre d’autres portages de qualité ! On en vient donc à penser que Star Wars: Hunters, le free to play annoncé lors du dernier Nintendo Direct utilisera également le même moteur ? (Après tout c’est celui qui est utilisé pour Battlefront 2). Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous également intrigués par ce Plant vs Zombie à venir ? Où vous préparez vos sabres lasers pour Star Wars ?

En attendant, nous vous proposons de revoir les bandes annonces de ces deux titres: