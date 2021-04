Explosionade DX (Nintendo Switch) – Le test

Les vilains extraterrestres ont encore fait des siennes dans l’arrière-pays du Kentucky, et il est temps pour notre troufion d’endosser son armure de métal. Il va falloir nettoyer le coin de tous ces grouillants, à coups de bombes à défragmentation et de mitraille au plomb.

Paru initialement en 2010 sur le Live Arcade de l’Xbox 360, Explosionade est un des premiers jeux du développeur Nathan Fouts (Mommy’s Best Game) et déjà, il y a un état d’esprit que l’on retrouvera dans toutes ses productions, de Shoot 1Up à Pig Eat Ball, en passant par Serious Sam Double D XXL. Un état d’esprit que l’on pourrait traduire en deux mots : immédiatement fun.

Sur des riffs énervés, Explosionade s’avère être un run’n gun jouissif dès les premiers instants, parfaitement régressif (nous pouvons piétiner les E.T… juste pour le plaisir), mais pas dénué de petites subtilités. Déjà, il y a ces tableaux sous forme de labyrinthes, typiques des jeux d’arcade des années 80. Notre mécha tire partout, asperge de grenades tout ce petit monde trop tendre, mais doit quand même trouver son chemin jusqu’à la sortie, ce qui induit d’activer un ou deux neurones supplémentaires. Une touche nous permet d’ailleurs de dézoomer afin de voir l’intégralité du niveau et échafauder notre progression.

Le jeu ne nous contraint jamais et nous laisse une très grande part de liberté : tout détruire, la jouer en mode sniper en se protégeant à l’aide des coursives ou filer tout droit vers la sortie en évitant un maximum le combat, pour préserver (ou pas) sa barre de santé. Pour progresser sans frein, nous avons droit au classique jet-pack et à un bouclier sous forme d’une bulle autour de notre robot. On peut l’activer, en gérant au mieux une barre dédiée, et rebondir avec, comme une balle de ping-pong sur le sol.

Explosionade DX est la version augmentée ou disons pour rester dans l’esprit, la version Big Mac du jeu d’origine : de 40 niveaux, on passe à 60, on a droit à quelques nouvelles bestioles et des graphismes en haute définition (dans le plus pur style Amiga periode Mega Turrican, dommage cependant pour les images de fond un peu anonyme).

Malgré ces ajouts, Explosionade a le défaut de son immédiateté : les 60 niveaux peuvent se parcourir d’une traite en moins d’une heure. Et ne vous attendez pas à des surprises, à de l’inattendu, en dehors des niveaux en mode théâtre d’ombres ou des gros boss, le jeu déroule son concept carré, les yeux rivés vers les crédits. Heureusement, de multiples trophées et les trois modes de difficulté incitent à jouer davantage. Tout comme le tableau mondial des scores, petite carotte non-négligeable. Et il y a bien sûr un mode co-op qui permet, en jouant à deux, de balancer encore plus de grenades. Les affreux poulpes n’ont qu’à bien se tenir !