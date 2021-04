19 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence avec King of Seas, par le développeur de Xenon Racer et All-Star Fruit Racing.

Le jeu sortira le 25 mai sur l’eShop de la Nintendo Switch.

King of Seas est un jeu d’action-RPG composé d’un monde mortel de pirates à génération procédurale. Un univers rempli de personnages extraordinaires et de quêtes à en couper le souffle qui vous tiendront ancré pendant que vous ferez tout votre possible pour devenir le roi de tous les pirates.

“Les tirs de cannons font écho sur les sept mers puisqu’à l’horizon le soleil se lève sur une nouvelle ère de pirates. Lâchez les amarres, dépliez les voiles et lancez-vous au cœur de la tempête qui façonne votre empire. Le meurtre de votre père ne sera pas pardonné.”

Hitchhiker – A Mystery Game est disponible sur Nintendo Switch depuis hier pour 19,99 €.

Hitchhiker est un jeu d’énigme qui se déroule le long d’une autoroute abandonnée, où vous devrez résoudre des casse-têtes pour en apprendre plus sur votre passé. En tant qu’auto-stoppeur amnésique et ne sachant plus où vous rendre, vous êtes condamné à faire du stop au cœur d’un paysage époustouflant pour retrouver un être cher qui s’est évanoui dans la nature. Des fermiers peu bavards aux serveuses de repos, vos conducteurs ont tous une histoire à raconter. Des indices émergent, des alliances se forment et les apparences sont trompeuses. Au cours de votre périple, il vous faudra en découvrir plus sur votre passé tout en faisant face aux dangers qui se dressent sur votre route. Hitchhiker est une odyssée en voiture dans laquelle vous plongerez dans l’inconnu pour vous découvrir vous-même.

Rise of the Slime est annoncé sur Nintendo Switch pour cet été.

Vous êtes le héros que personne n’attendait. Aidez Slime à braver les obstacles en utilisant des cartes surpuissantes dans cette adorable et stratégique aventure de deckbuilding.

Skate City est lui daté au 6 mai prochain sur la boutique en ligne de la console hybride.

Capturez le cœur et l’esprit du street skating dans un style qui vous est propre. Poussez votre flux à la perfection et améliorez vos compétences tout en maîtrisant des centaines de combinaisons de tricks avec des commandes intuitives et faciles à utiliser. Immergez-vous dans des environnements dynamiques alors que la nuit succède au jour, et que la météo change de façon inattendue dans cette expérience de skating authentique.

Archvale sortira sur Nintendo Switch cet été.

Prenez votre arme dans ce jeu de rôle manic shooter et embarquez pour une aventure qui vous poussera à réparer des torts causés il y a bien longtemps. Vous seul pourrez vaincre les forces du mal des gardiens immortels et unir le monde avec le légendaire Archvale. Un roi malveillant et cruel régnait autrefois sur ces terres et terrorisait tous ceux qui osaient lui faire face. Son histoire, ainsi que la légendaire arche vers Archvale devinrent des histoires de fantômes et furent transmises comme des mythes et légendes. Tout ce qu’il reste de lui sont les immortels, des êtres maudits par le roi pour rester éternellement enfermés dans ses geôles. Vous seul pouvez venir à bout des immortels et débarrasser le monde de l’ombre laissée par le roi. Voyagez dans diverses régions, récupérez du butin et fabriquez armes et équipement de meilleur qualité. Grâce à ces améliorations, vous pourrez affronter les hordes d’ennemis qui se dresseront entre la vérité au sujet de la légendaire arche vers Archvale et vous.

Youtubers Life 2 est annoncé sur Nintendo Switch.

Devenez le youtubeur le plus branché du monde et vivez votre rêve. Faites-vous des amis, affrontez des rivaux, participez à des événements, filmez et montez des vidéos pour tout partager ! La gloire, la fortune et les fans vous attendent. Préparez-vous à en découvrir davantage sur les nouveautés et les améliorations de Youtubers Life 2 dans notre série de vidéos hebdomadaires sur la chaîne YouTube officielle de Youtubers Life. Et n’oubliez pas d’aimer et de vous abonner ! Une toute nouvelle façon de jouer vous attend ! Nouvelles chaînes sur les réseaux sociaux, nouveaux lieux, nouveaux contenus, nouvelles options de personnalisation, nouvelles fonctionnalités, nouvelles quêtes… Restez à l’écoute pour savoir quel contenu fonctionne le mieux sur chaque réseau social !

Créez votre propre chaîne et décidez quel est le meilleur contenu à couvrir : jeux vidéo tendance, streamings improvisés, critiques professionnelles… Ou bien tous ! Collectez des cartes pour créer le meilleur contenu et choisissez la réaction la plus appropriée pour chaque vidéo et chaque situation. Enregistrez, montez et publiez des vidéos de haute qualité pour obtenir vos premiers abonnés et vos premières vues, et gagnez de l’argent en un rien de temps. Améliorez votre installation et identifiez les sujets tendances pour produire des vidéos virales. Joignez vos forces à de puissants alliés, accédez à des événements VIP uniques, dévoilez des exclusivités mondiales et élargissez votre présence sur les réseaux sociaux pour continuer à grimper en haut du classement ! Interagissez avec la communauté pour vous faire de nouveaux amis et tisser des relations avec eux. Trouvez votre âme sœur sur votre chemin vers la célébrité. Rencontrez des youtubers populaires et aidez-les à recevoir de nouveaux objets, cartes et compétences ! Concevez chaque aspect de votre personnage et de votre maison en achetant toutes sortes de vêtements, d’objets, de meubles, d’accessoires et bien plus encore. Agrandissez votre appartement et exprimez-vous pleinement avec plus de personnalisation que jamais !

Fallen Knight va sortir le 23 juin prochain.

Incarnez un chevalier d’élite et combattez dans des niveaux bourrés d’action avec des combats intenses à l’épée, dans ce jeu de plates-formes néo-classique à défilement horizontal. Protégez la ville contre une organisation terroriste, déterminée à révéler la vérité que vous avez juré de protéger.

Space Grid Tournament est annoncé sur Nintendo Switch.

Raw Fury a annoncé qu’une nouvelle mise à jour pour Kingdom Two Crowns arrivera sur Switch le 20 avril. Cette mise à jour sera gratuite pour tous ceux qui possèdent le jeu. Découvrez ci-dessous une bande-annonce du nouveau contenu.

Sumire sortira le 27 mai sur l’eShop.

Un jour, une vie. Sumire est une aventure narrative magique qui vous fera réfléchir sur vos choix passés et sur vos rêves perdus et retrouvés. Embarquez pour un voyage mystérieux et aidez Sumire à réaliser ses souhaits les plus chers avant la fin de la journée et l’arrivée du crépuscule. Sumire est une aventure narrative indie qui vous offre un voyage d’un jour à travers un village japonais pittoresque. Dans ce lieu enchanté, une jeune fille désenchantée du nom de Sumire rencontre un esprit malicieux qui lui propose un marché pour réaliser son souhait le plus cher. Mais afin que son rêve devienne réalité, elle doit achever une série de tâches avant la tombée de la nuit, et avant que ce jour spécial ne touche à sa fin.

Battle Axe sortira le 29 avril sur l’eShop.

Battle Axe est un hack ‘n’ slash d’arcade en vue de haut qui profite de graphismes de qualité créés par Henk Nieborg, expert du pixel art, de mécaniques de jeu fidèles au genre et d’une bande-son créée par la célèbre compositrice Manami Matsumae. Depuis des temps immémoriaux, la patrie de Mercia est tenue sous l’emprise tyrannique d’Etheldred, une sorcière despotique dans les terres glacées du nord. Tous les sept ans, elle envoie ses armées au sud pour sélectionner des villageois qui sont réduits à l’état d’esclaves et dont on n’entend plus jamais parler. Un appel a été lancé aux champions qui peuplent ces terres, les suppliant de mettre un terme à son règne. Un elfe, un sorcier et un maraudeur ont répondu à l’appel. Rejoignez ce groupe de héros dans leur quête pour éliminer le mal de ces terres une bonne fois pour toutes !

Beautiful Desolation sortira lui le 28 mai.

Beautiful Desolation est un jeu en 2 D isométrique dont l’action se déroule dans un lointain futur. Partez à la découverte de paysages post-apocalyptiques, résolvez des puzzles, nouez des alliances, affrontez des ennemis redoutables, arbitrez des conflits et luttez pour votre survie tout en perçant les mystères de l’univers qui vous entoure. Dans un lointain futur dominé par des technologies hyper-sophistiquées qui inspirent la crainte autant que la vénération, Marc, un humain d’une autre époque, part à la recherche de Don, son frère disparu. Vous évoluez dans un environnement où retentit l’écho d’un passé fait de désolation, et où se laisse entrevoir un futur sombre qui sera déterminé par vos actions. Préparez-vous à faire des choix difficiles dont ce monde subira les conséquences longtemps après que vous l’ayez quitté. Tandis que vous enchaînez les découvertes et parcourez ce monde spectaculaire inspiré des paysages africains, ses habitants vous apportent leur aide ou tentent de s’opposer à vos actions. Vous devrez négocier des droits de passage auprès des chefs, des shamans et des guerriers locaux et affronter des essaims de nanorobots, des scorpions gigantesques et des robots équipés de roquettes. Avec son alternance de villages animés, de cités en ruines, de forêts pétrifiées et de fonds océaniques devenus arides, ce nouveau monde étrange renferme une multitude de terres à explorer dont le rendu superbe est porté par le graphisme isométrique en 2 D.

Summertime Madness est annoncé pour 2021 sur Nintendo Switch.

Prague, juillet 1945. Un artiste a conclu un pacte avec le diable et il est maintenant piégé dans l’une de ses toiles. Il doit trouver le chemin pour retourner dans le monde réel, ou son âme sera piégée à jamais dans son tableau. Le joueur, qui incarne un peintre qui a conclu un pacte avec le diable, doit trouver son chemin pour retourner dans le monde réel après avoir été trompé et bloqué dans l’une de ses toiles. Un voyage onirique dans un monde surréaliste créé par l’artiste où le gameplay atmosphérique vous confronte à des mystères à découvrir, des énigmes à résoudre et des paysages artistiques à explorer. Vous vous trouvez sur un îlot en évolution constante.Au fur et à mesure que vous explorez votre environnement, l’île commence à changer. Un bateau qui apparaît, un phare qui s’élève devant vous, chaque mystère que vous découvrez et chaque énigme que vous résolvez sont suivis de nouvelles merveilles et dévoilent de nouveaux endroits à explorer. Mais soyez prévenus, les scènes dans lesquelles vous vous trouverez, ces contrées stupéfiantes faites de peinture et d’huile ne sont pas toujours aussi simplistes qu’il n’y paraît. Ce monde intriguant de toile contient plus de mystère que l’artiste ne l’avait prévu.

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice est bien confirmé pour le 18 mai.

Rien ne pourra m’empêcher de rejoindre ma bien-aimée, ma Faith, pas même les îles sauvages et farouches de Kalau’a. Ces jolies filles des îles ne détourneront mon regard que temporairement, car mon cœur n’appartient qu’à Faith ! Salut les filles, le moment est venu de vous mouiller à nouveau ! Je n’ai pas encore fini et je rêve toujours de vous dans Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice. J’ai quitté New Lost Wages et je me suis retrouvé à Cancúm où je m’apprêtais à épouser ma dulcinée, Faith. Mais nous avons été interrompus par des événements imprévus et avons été de nouveau séparés ! Elle se trouve quelque part dans l’immense archipel de Kalau’a, célèbre pour ses plages ensoleillées, et je dois la retrouver. Aidez-moi ! Si je ne la trouve pas rapidement, je crois que je vais devenir fou ! Rien ne pourra m’empêcher de rejoindre ma bien-aimée, ma Faith, pas même les îles sauvages et farouches de Kalau’a. Ces jolies filles des îles ne détourneront mon regard que temporairement, car mon cœur n’appartient qu’à Faith ! Que diriez-vous de prendre la mer comme de véritables pirates et de devenir de vraies croqueuses de diamants ? Rejoignez mon équipage dans cette quête glorieuse où vous risquez de finir toutes mouillées !

Lost Ruins sortira lui en fin d’année sur l’eShop.

Lost Ruins est un jeu de survie 2D side-scrolling où vous incarnez une jeune fille amnésique qui s’éveille dans un endroit étrange et inconnu. Explorez un monde sombre et dangereux, combattez des monstres terrifiants et défiez d’impitoyables boss ! Au cœur d’un donjon délabré, une jeune fille s’éveille sans aucun souvenir de son passé. Encerclée par d’horribles monstres assoiffés de sang, elle est secourue par la magicienne Béatrice et se lance avec son aide dans une périlleuse aventure pour découvrir qui elle est, et percer les secrets des Ruines Perdues.

World End Economica: Complete arrive le 22 avril pour 24,99 €.