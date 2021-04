King’s Bounty II présente le monde enchanté de Nostria !

Le nouveau trailer “Unite Them or Fall” donne plus d’informations sur cette sombre conspiration

1C Entertainment et Koch Media sont heureux de révéler un nouveau trailer qui dévoile l’histoire de King’s Bounty II. Le trailer “Unite Them or Fall” se concentre sur les horreurs qui tourmentent le monde enchanté de Nostria et offre ainsi une multitude de détails sur la conspiration qui sévit dans les terres. Le très attendu nouvel opus de la série des King’s Bounty sortira le 24 aout sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, et PC.

Les ténèbres s’abattent sur le monde de Nostria. Conspiration, sabotages, et nécromancie assombrissent le pays. Les différentes comtés exigent l’indépendance, les bandits jonchent les routes et des rumeurs sur le pouvoir écrasant de Blight circulent dans l’ombre. Le vieux roi Claudius a été empoisonné et ne peut plus gouverner son royaume. C’est son fils, Prince Adrian, qui doit maintenant unir les terres dans la tourmente, tandis que sa puissance et sa foi sont remises en question par le peuple.

Il reste cependant un dernier espoir. Peut-être qu’un sauveur se cache quelque part dans le royaume, bien décidé à se battre et à enfin réinstaurer l’ordre et la paix à Nostria.

Après quatre ans de travail, une équipe de 150 développeurs s’affaire à présent aux derniers détails concernant le développement de King’s Bounty II. Doté de plus de 200 personnages uniques, une bande-son dynamique, un scénario travaillé (plus de 200 000 mots), un monde magnifique, et plus de 50 heures de gameplay, le monde de King’s Bounty II n’attend plus qu’à être découvert !

« La priorité de l’équipe c’était de créer une histoire riche et une expérience immersive qui serait menée par des personnages intenses, dans un décor unique » affirme Denis Maltzev, Lead Producer chez 1C Entertainment. « King’s Bounty II est un genre en lui-même. Il offre une combinaison unique et étonnante d’éléments RPG, de stratégie au tour par tour, et de composants fantastiques qui se mêlent à merveille. Nous avons hâte de faire découvrir ce monde enchanté ainsi que son aventure aux joueurs ».

King’s Bounty II vous permet de choisir parmi trois héros, chacun doté de sa propre personnalité, de son histoire et de ses propres capacités. Les joueurs pourront ainsi explorer le monde de Nostria. Mais pas seulement ! Ils devront également recruter, développer, et commander leur propre armée pour s’aventurer dans ce monde plein de surprises, de trahisons, de sacrifices et où il leur faudra survivre. Avec une carte jonchée de gigantesques villes animées, de petits villages, de terres gelée par-delà le nord, de vastes prairies, ou encore de zones humides oppressantes, King’s Bounty II offre le plus grand monde ouvert que 1C Entertainment n’a jamais créé.